Pune Pollution: पुण्याच्या हवेत विषारी धूर, धूळ; बांधकामाचा राडारोडा वाढला, महापालिकेचे कारवाईबाबत दुर्लक्ष

पुणे : शहराच्या विविध भागांत जाळल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे निर्माण होणारा धूर, बांधकाम साहित्य वाहून नेताना, पाडकाम करताना आणि राडारोडा सार्वजनिक ठिकाणी टाकताना उडणारी धूळ...या कारणांमुळे शहराच्या हवेत धूर व धूलिकणांचे विषारी संकट पसरले आहे..मात्र प्रदूषणात भर घालणाऱ्यांवर महापालिकेकडून ठोस कारवाईच होत नसल्याचे वास्तव आहे. धूर, धुळीमुळे हवेत पसरणाऱ्या विषारी कणांमुळे थेट नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊनही मागील वर्षात कचरा जाळण्याच्या अवघ्या दोन हजार घटनांचीच नोंद महापालिकेकडे आहे, यावरूनच महापालिकेला कचऱ्याच्या धुराची 'झळ' पोहोचत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे..PMC Action : 'शेकोटी' पेटवल्यास आता खैर नाही! थंडीत प्रदूषण वाढल्याने पुणे महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाईचा इशारा.शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या यंत्रणेकडून होते. असे असले तरीही शहरातील मध्यवर्ती भाग, प्रमुख रस्ते, महामार्ग, उद्याने, तलाव, टेकड्या, निर्जन ठिकाणे, जंगलांचा परिसर अशा विविध ठिकाणी कचऱ्यांचे ढिगच्या ढिग साचलेले चित्र दिसतात. इतकेच नव्हे, तर हाच कचरा जाळून नष्ट करण्याचा मार्गही निवडला जातो..शहराच्या विविध भागांत बांधकाम प्रकल्प, महापालिकेचे विविध विकास प्रकल्प सुरू आहेत. तेथे डस्ट, सिमेंट यासारख्या बांधकाम साहित्यामुळे धूळ निर्माण होते. विशेषतः सिमेंट काँक्रीट, त्यांच्या मिक्सरमुळे धुळीत वाढ होते. संबंधित प्रकल्पांपासून ५०० मीटरच्या परिसरातील घरे, सोसायट्या, आस्थापना, मैदाने, उद्याने, पार्किंग व्यवस्था, बसथांब्यांवर धुळीचे साम्राज्य पसरते. बहुतांश विकासकांकडून धूळ नियंत्रण उपाययोजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. .Pune News : राडारोडा टाकणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला दणका, १० लाखाच्या दंडासह गुन्हा दाखल; प्रकल्पाचे काम थांबवून सील ठोकले.बांधकामाबरोबरच मध्यवर्ती भागासह अनेक ठिकाणी जुन्या इमारती, वाड्यांची पाडकामे करून तेथे पुनर्विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. राडारोडा नदीपात्र, टेकड्या, मैदाने, महामार्गालगत सर्रासपणे टाकला जात आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीचे लोट निवासी परिसरात जात असल्याने नागरिकांना श्वसनाच्या त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाकडून बांधकाम प्रकल्प, पाडकाम व राडारोड्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीवर नियंत्रण आणण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे..