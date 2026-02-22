पुणे

Pune Pollution: पुण्याच्या हवेत विषारी धूर, धूळ; बांधकामाचा राडारोडा वाढला, महापालिकेचे कारवाईबाबत दुर्लक्ष

Rising Air Pollution: शहरात कचरा जाळणे आणि बांधकामातील धुळीमुळे वायुप्रदूषणात वाढ होत आहे. मागील वर्षी केवळ दोन हजार घटनांची नोंद असूनही महापालिकेकडून ठोस कारवाईचा अभाव दिसतो.
Pune Pollution

Pune Pollution

sakal

पांडुरंग सरोदे@spandurangSakal
पुणे : शहराच्या विविध भागांत जाळल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे निर्माण होणारा धूर, बांधकाम साहित्य वाहून नेताना, पाडकाम करताना आणि राडारोडा सार्वजनिक ठिकाणी टाकताना उडणारी धूळ...या कारणांमुळे शहराच्या हवेत धूर व धूलिकणांचे विषारी संकट पसरले आहे.

