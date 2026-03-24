Manjari News : मांजरी-आव्हाळेवाडी-कोलवडी रस्त्यांची दैना; खड्डे, धूळ आणि रखडलेली कामे

मांजरी खुर्द : येथील मांजरी वाघोली व कोलवडी या मुख्य रस्त्यांसह परिसरातील रस्त्यांची दैन्यावस्था झाली असून पडलेले खड्डे, उडणारी धूळ आणि रखडलेल्या कामांमधून मार्ग काढताना प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात यातना भोगाव्या लागत आहेत. गेली अनेक वर्षांपासून ही परिस्थिती असतानाही रस्ते विकास प्रशासनासह येथील लोकप्रतिनिधीही सूस्त का आहेत, असा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..Latest Marathi News Update : मध्य रेल्वे मध्ये घेण्यात घेणार विशेष मेगा ब्लॉक.परिसरातील मांजरी खुर्द- आव्हाळेवाडी पुढे वाघोली, मांजरी खुर्द - कोलवडी, पवार वस्ती ते माहेर संस्था रस्ता, बाएफ रस्ता, आव्हाळेवाडी - केसनंद-कोलवडी रस्ता, वडजाई, डोमखेल आदी रस्त्यांची मोठ्याप्रमाणावर दुरावस्था झाली आहे. दीड-दोन फुटांचे खड्डे, उखडलेली खडी, अनेक महिन्यांपासून रखडलेली अर्धवट कामे, कॉंक्रीटमधून उघड्या पडलेल्या सळ्या, वारंवार तुटणारे चेंबर, खचलेल्या साईड पट्ट्या, अशा रस्त्यांवरून होणारी मिक्सर व डंपर सारख्या राक्षसी वाहनांची बेदरकार वाहतूक, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि त्यातून उठणारे धुळीचे लोट तसेच सुरक्षा साधनांची कमतरता यामुळे या सर्वच रस्त्यांवरील सामान्य प्रवासी मेटाकुटीला आला आहे. पवार वस्ती ते माहेर संस्था या रस्त्यावरील काँक्रिटीकरण निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रस्त्याला तडे गेलेले आहेत रस्ता ओलांडण्यासाठी वाहिन्या टाकण्यात आलेल्या नाहीत साईड पट्ट्या भरलेल्या नाहीत काही ठिकाणी रस्ता उघडल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्या ठिकाणी दुसरा अतिरिक्त थर देण्यात आला आहे. हे सर्वच काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याची तक्रार येथील नागरिकांनी व प्रवाशांनी केली आहे.."वाघोली - आव्हाळवाडी - मांजरी खुर्द रस्त्याची अवस्था खूपच बिकट आहे. सध्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले हे काम आजही खूप संथ गतीने सुरू आहे. आम्हा प्रवाशांना या रस्त्यावरून प्रवास करताना दररोज मोठी कसरत करावी लागत आहे. .सध्या या परिसरातील एकही रस्ता चांगल्या अवस्थेत नाही त्यामुळे वारंवार अपघाताचा व प्रदूषणाचा धोका निर्माण होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने ही कामे पूर्ण करावीत.' सचिन घुले - प्रवासी."मांजरी खुर्द आव्हाळवाडी कोलवडी परिसरात सुरू असलेल्या किंवा रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामाबाबत तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. ज्या रस्त्यांची कामे झालेली आहेत ती निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत. संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांना तातडीने दुरुस्ती करण्याची सूचना केली आहे. कोलवडी व वाघोली रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत. याबाबत दोन्ही आमदारांशी संपर्क करून व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे."कोमल आभाळे, जिल्हा परिषद सदस्या."मांजरी खुर्द गावठाण अंतर्गत असलेले रस्ते जिल्हा परिषदेकडे आहेत. त्याबाबतचा निर्णय संबंधित विभागाकडून होतो. मांजरी खुर्द - कोलवडी रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाची कार्यवाही सुरू आहे. मागील काही महिन्यापूर्वी या रस्त्याची दुरुस्ती केली होती. पुन्हा एकदा पाहणी करून आवश्यक तेथे दुरुस्ती केली जाईल. मांजरी वाघोली रस्त्यावर सध्या दहावीच्या परीक्षेचा चालू असल्याने काम थांबविले होते. मात्र, येत्या दोन दिवसात या ठिकाणी कॉंक्रिटीकरणाच्या कामाला सुरुवात होईल. बायफ रस्ता कॉंक्रिटीकरण झालेला आहे. निकृष्ट काम झाले असल्यास ठेकेदाराला जबाबदार धरले जावून कारवाई केली जाईल. या रस्त्यावरील चेंबरचे काम ग्रामपंचायत अंतर्गत झालेले आहे. सावली हॉटेल ते केसनंद कोलवडी हद्दीपर्यंत रस्त्याच्या काही भागाचे काम मंजूर झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून ते केले जाणार आहे."अश्विनी तोंडले - शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.