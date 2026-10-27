पुणे

Hadapsar Encroachment : डीपीरोड साडेसतरानळी परिसरात अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाई

हडपसर डीपीरोड साडेसतरानळी परिसरातील अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाई करीत महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने २८ हजार ८०० स्क्वेअर फूट अतिक्रमण केले उध्वस्त.
municipal corporation carried out an operation against an unauthorized tin-roofed shed in the Sade-Satara Nali area, located along DP Road in Hadapsar.

municipal corporation carried out an operation against an unauthorized tin-roofed shed in the Sade-Satara Nali area, located along DP Road in Hadapsar.

sakal

कृष्णकांत कोबल
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हडपसर - येथील डीपीरोड साडेसतरानळी परिसरातील अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाई करीत महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने २८ हजार ८०० स्क्वेअर फूट अतिक्रमण उध्वस्त केले. फ्रंट मार्जिन व मोकळ्या जागेत विविध व्यवसायिकांनी ही शेड उभी केली होती.

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