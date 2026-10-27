Hadapsar Encroachment : डीपीरोड साडेसतरानळी परिसरात अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाई

हडपसर - येथील डीपीरोड साडेसतरानळी परिसरातील अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाई करीत महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने २८ हजार ८०० स्क्वेअर फूट अतिक्रमण उध्वस्त केले. फ्रंट मार्जिन व मोकळ्या जागेत विविध व्यवसायिकांनी ही शेड उभी केली होती..गेली काही महिन्यांपासून अनधिकृत बांधकामांविरोधात पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून अशा प्रकारची धडक कारवाई करण्यात येत आहे. आज झालेल्या कारवाईमध्ये परवानगी न घेता नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेली पत्राशेड तसेच इतर अनधिकृत बांधकामे यंत्रांच्या साहाय्याने हटविण्यात आली..शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर व अधीक्षक अभियंता प्रवीण शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता संदीप शिंदे, कनिष्ठ अभियंता रमीज फरास, आरेखक जयश्री जोशी व रोशन जाधव यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. कारवाईसाठी जेसीबी, जॉ कटर तसेच इतर यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.