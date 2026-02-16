पुणे

Encroachment Crime : बिल्डरचा भूखंड मोकळा करण्यासाठी महापालिकेची अतिक्रमण कारवाई?

पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मोठा फौजफाटा घेऊन खराडीत एक मोठी अतिक्रमण कारवाई करून तब्बल १ लाख ८५ चौरस फुटावर बुलडोझर चढवला होता.
Pune municipal corporation

Pune municipal corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मोठा फौजफाटा घेऊन खराडीत एक मोठी अतिक्रमण कारवाई करून तब्बल १ लाख ८५ चौरस फुटावर बुलडोझर चढवला होता. मात्र, आता या कारवाईवरून संशयाचे ढग निर्माण झाले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
Action
Plot
Lands
builder
Encroached
controversy
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.