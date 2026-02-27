पुणे

Pune News : महापालिकेच्या विषय समित्यांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड

पुणे महापालिकेच्या विषय समित्यांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्याने त्यांच्या निवडीची आज अनौपचारिकता पार पडली.
पुणे - पुणे महापालिकेच्या विषय समित्यांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्याने त्यांच्या निवडीची आज अनौपचारिकता पार पडली. पीठासीन अधिकारी, समाजकल्याण विभागाच्या आयुक्त दीपा मुधोळ- मुंडे यांनी ही निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडली.

