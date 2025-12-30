पुणे - शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस व रेल्वे स्थानके येथील भटक्या श्वानांसाठी निवारे तयार करा, असे निर्देश राज्याने महापालिकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून दिले आहेत. त्यावरून महापालिकेकडून श्वानांच्या निवाऱ्याची (शेल्टर) सोय करण्यासाठी जागेचा शोध घेण्यापासून तेथे यंत्रणा उभी करण्यासाठी धावाधाव सुरू आहे..आतापर्यंत शहरात तीन ठिकाणी जागा शोधल्या असून, आणखी १७ जागांचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, शहरात पुरेशा जागाच उपलब्ध नसल्याने महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी लहान मुलांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यांना व केंद्र शासित प्रदेशांना या भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्याचे निर्देश दिले होते. याकडे दुर्लक्ष केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचादेखील इशारा दिला आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे..याबाबत राज्याच्या नगरपरिषद संचालनालयाने राज्यातील महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींना उद्देशून १८ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून, भटक्या श्वानांना संबंधित स्थानावरून पकडून त्यांचे लसीकरण, निर्बीजीकरण करून निवाऱ्यामध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.त्यामध्ये म्हटले आहे की, या आदेशानंतर दोन आठवड्यांच्या आत भटक्या श्वानांची यादी तयार करावी. संबंधित ठिकाणच्या संस्थाप्रमुखांनी मोकाट कुत्र्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी आवाराला पुरेसे कुंपण, सीमा भिंत, दरवाजे अशा उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.....तर वर्षाला येईल १८२ कोटींचा खर्चप्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ नुसार श्वानांचे निर्बीजीकरण, लसीकरणानंतर त्यांना मूळ ठिकाणी सोडण्यात यावे, असे नियम होते. मात्र, नवीन आदेशाने निवाऱ्यात हलवावे असे आहेत. त्यामुळे आता महापालिकेला निवारे तयार करावे लागणार आहेत.इतकेच नव्हे तर त्यांना पकडणे, निवाऱ्यात त्यांना खाद्य पुरविणे, देखरेख करणे हीदेखील कामे महापालिकेला करावी लागतील. जवळपास एक लाख श्वानांसाठी किमान २० निवारे उभे करणे, खाद्य व मनुष्यबळासाठी वर्षाला किमान १८२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती अधिकारी खासगीत देतात..३ लाख (सुमारे) - पुणे शहरातील भटक्या श्वानांची संख्या३७ हजार ४९५ - श्वानांची नसबंदी (एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५)३७ हजार ८९७ - जंतनिर्मूलन२७ हजार ४६६ - जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ मध्ये श्वानांच्या चावा घेण्याच्या घटना८३ हजार २२४ - श्वानांचे लसीकरण (एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५)४ हजार - रेबीज लसीची उपलब्धता .सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्वेक्षण केले असून, सध्या महापालिकेचे बाणेर, नायडू रुग्णालय, मुंढवा येथे तीन स्वतःचे, तर स्वयंसेवी संस्थेचे तीन असे सहा निवारे आहेत. आणखी २० निवाऱ्यांची गरज असून, त्यापैकी शहरात तीन जागाही निश्चित केल्या आहेत. प्रत्येक निवाऱ्यात १००, ५०० ते एक हजारापर्यंत श्वान ठेवण्याचे नियोजन आहे. त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.– डॉ. सारिका फुंडे, पशुवैद्यकीय विभागप्रमुख, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.