पुणे

Civic Failure: दोन कोटींचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष निष्प्रभ; पावसात तुंबलेल्या पाण्याची, नदीपात्रातील धोक्याची माहितीच गायब

दोन कोटींचा अद्ययावत कक्ष, तरीही पावसातील अडचणींचा अंधार; सीसीटीव्ही, एलईडी स्क्रीन असूनही पाणी तुंबणे, नदीपात्रातील स्थिती याबाबत तात्काळ माहितीचा बोजवारा
Officials admitted that a new public alert system is expected to become operational within the next 15 days to improve emergency monitoring.

Officials admitted that a new public alert system is expected to become operational within the next 15 days to improve emergency monitoring.

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे : पुणे महापालिकेने सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च करून आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष तयार केला. पण शहरात पावसामुळे पाणी कुठे तुंबले आहे, नदीपात्रातील स्थिती काय आहे याची माहितीच मिळत नाही. यासाठी पोलिस किंवा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

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