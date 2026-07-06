Civic Failure: दोन कोटींचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष निष्प्रभ; पावसात तुंबलेल्या पाण्याची, नदीपात्रातील धोक्याची माहितीच गायब

पुणे : पुणे महापालिकेने सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च करून आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष तयार केला. पण शहरात पावसामुळे पाणी कुठे तुंबले आहे, नदीपात्रातील स्थिती काय आहे याची माहितीच मिळत नाही. यासाठी पोलिस किंवा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. .राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणातर्फे पुणे महापालिकेला सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामाध्यमातून महापालिका भवनामध्ये अद्ययावत आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उभारला आहे. त्यामध्ये आकर्षक इंटेरियर डिझाइन केले आहेच, पण मोठी एलईडी स्क्रीन लावली असून, त्यावरून संपूर्ण शहरावर नियंत्रण ठेवले जाईल असा दावा केला गेला होता. त्याच प्रमाणे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला संगणकही देण्यात आला आहे..या आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रातून शहरातील १४०० सीसीटीव्हीतून नजर ठेवली जाते असे अधिकारी सांगतात. मात्र, प्रत्यक्षात या ठिकाणी केवळ सीसीटिव्हीचे चित्रण दिसते. एखाद्या ठिकाणी घटना घडली असेल तर ते दृष्ट पुन्हा पाहण्यासाठी पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क करून त्याबाबत विनंती करावी लागते. या एलईडी स्क्रीनवरून शहरातील कोणत्या चौकात, रस्त्यावर, न्सी भागात पाणी तुंबले आहे याची माहिती मिळत नाही..नदीपात्र बंद झाल्याची माहिती दिली महापौरांनीनदीपात्रामध्ये सीसीटीव्ही लावल्याचा दावा केला जातो. पण आज (ता. ६) दुपारी चारच्या सुमारास शनिवार पेठेच्या भागातील नदीपात्रातील रस्त्यावर नदीचे पाणी आल्याने तेथील वाहतूक बंद झाली. पण याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला नव्हती. तसेच या कक्षाकडून याबाबत नागरिकांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी आज आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला भेट दिली तेव्हा त्यांनीच नदीपात्रातील रस्ता बंद झाला आहे असे अधिकाऱ्यांना सांगितले..धोकादायक ठिकाणांची माहिती नाहीशहरात पाणी तुंबणारे ५० धोकादायक ठिकाण आहेत, पण त्याठिकाणी आज काय स्थिती आहे याची माहिती या कक्षाकडे नाही. नदीपात्रातील सीसीटिव्ही बंद आहेत याचीही माहिती नाही. त्याच प्रमाणे रविवारी रात्री सिंहगड रस्ता पासलकर चौक, कात्रज कोंढवा रस्ता, पौड रस्ता, कर्नाटक हायस्कूल, नगर रस्ता यासह अन्य भागात मोठ्याप्रमाणात पाणी तुंबले होते. पण याची माहिती, सीसीटीव्हीत कैद झालेले दृष्य या कक्षाकडे नव्हते.आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख गणेन सोनुने म्हणाले, ‘‘शहरात कुठे पाणी तुंबले याची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयाकडून लगेच दिली जाते. अशा ५४ ठिकाणी पाण्याचा निचरा केला आहे. शहरात कुठेही पाणी तुंबले की त्याची माहिती मिळण्यासाठी पीएस सिस्टिम बसवली जाणार असून,पुढील १५ दिवसांत हे काम पूर्ण होईल. सीसीटीव्हीचे नियंत्रण पोलिसांकडे असले तरी आपल्या मागणीनुसार लगेच हवे तेथील माहिती मिळते.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.