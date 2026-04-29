Water Supply Leakage : महापालिकेचा निष्काळजीपणा! समान पाणीपुरवठा योजनेच्या नवीन वाहिनीतून पाणी गळती

पुणे - महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत शहरात सुमारे एक हजार किलोमीटर लांबीची नवीन जलवाहिनी टाकताना निष्काळजीपणे काम केले. त्यामुळे दोन जलवाहिन्या व्यवस्थित न जोडल्या गेल्याने (गॅप-कोल्जिंग) पाणी गळतीचे प्रमाण वाढत आहेत. ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची नासाडी होत असताना महापालिकेला मोठा भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे.समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम २०१७ मध्ये हाती घेण्यात आले. यासाठी पाच भागांत विभागणी करून प्रत्येक कामाची निविदा काढली आहे. ही योजना पाच वर्षांत पूर्ण होणार होती. आता एप्रिल २०२६ संपणार असताना सुमारे २० टक्के काम शिल्लक आहे..गॅप क्लोजिंग म्हणजे काय?शहरात १३०० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकली आहे. हे काम करताना विविध कारणांमुळे जलवाहिनी टाकता येत नाही. त्यामुळे तेवढा भाग तसाच ठेवून पुढील काम हाती घेतले होते. तो पर्यंत या ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यासाठी अडचणी सोडवून इतर काम केली जातात. साधारणपणे १० ते २० फुटांपर्यंत हा भाग असतो. त्याठिकाणी जलवाहिनी जोडण्याच्या कामाला 'गॅप क्लोजिंग' असे म्हणतात. सध्या शहरात १२५ गॅप क्लोजिंगची कामे शिल्लक आहेत..अधिकारी, ठेकेदारांना तंबीचांदणी चौक, आचार्य आनंदऋषिजी महाराज चौक (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक) येथील गॅप क्लोजिंगमधील गळती मोठी होती. अशा घटना शहरात वारंवार घडत आहेत. गॅप क्लोजिंगची कामे करताना कामाची गुणवत्ता तपासून पाहावी, तांत्रिक मानांकनाचे पालन झाले आहे की नाही, याची खात्री करावी. जर या कामात निष्काळजीपणा आढळून आला तर संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाई केली जाईल, अशी तंबी मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी परिपत्रक काढून दिली आहे..काय आहे अडचण?गॅप क्लोजिंगसह संपूर्ण जलवाहिनीचे काम पूर्ण केल्यानंतर त्यातून नियमीत पाणीपुरवठा सुरु केला जातो. पण काही दिवसांनी जमीन ओली झाल्यानंतर पुन्हा गळती होत असल्याचे दिसत आहे. अशावेळी ज्या भागातून ही जलवाहिनी जाते, तेथील पाणीपुरवठा बंद करावा लागतो. पोलिसांची परवानगी घेऊन रस्ता खोदावा लागतो. रस्ता रहदारीचा असेल तर रात्री १० ते पहाटे सहापर्यंत काम करावे लागते..मुख्य समस्या२४०० कोटींची योजना; पण गळती वाढलीगॅप क्लोजिंगमध्ये तांत्रिक चुकाऐन उन्हाळ्यात पाण्याची नासाडीकाय घडतंय?जलवाहिन्या व्यवस्थित जोडल्या जात नाहीतकाही दिवसांतच गळती सुरूदुरुस्तीसाठी पुन्हा रस्ते खोदकामवाहतूक कोंडीमुळे रात्रीच्यावेळी काम .