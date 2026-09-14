Pune News : महापालिकेचे अधिकाऱ्यांना उतरावे लागणार रस्त्यावर; दर शुक्रवारी अहवाल सादर करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

पुणे - शहरातील नागरी समस्यांकडे केवळ कागदावरून पाहण्याऐवजी आता अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील सहाय्यक आयुक्त आणि कनिष्ठ अभियंत्यांनी प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळच्या सत्रात शहरातील भागांची पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत..या पाहणीदरम्यान रस्त्यांची अवस्था, नाले, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित समस्या शोधून त्यांची नोंद करावी लागणार आहे. स्थानिक पातळीवर सोडवता येणाऱ्या समस्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींसाठी केवळ कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे..एखाद्या समस्येच्या निराकरणासाठी मुख्यालयाची मंजुरी किंवा अतिरिक्त साधनांची गरज असल्यास त्याची माहिती संबंधित विभागप्रमुखांना तातडीने द्यावी लागणार आहे. समस्या सोडविण्यापूर्वी आणि सोडल्यानंतरचे छायाचित्र किंवा व्हिडिओ सादर पुरावे म्हणून दाखवावे लागणार आहेत. तसेच प्रत्येक आठवड्यात झालेल्या पाहणीचा आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शुक्रवारी आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे. यासाठी दर आठवड्याला स्वतंत्र ‘गुगल शीट’ भरावी लागणार आहे..नागरी समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त दर सोमवारी सकाळी बैठक घेणार आहेत. या बैठकीला संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे बंधनकारक असून, आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा आयुक्त राम यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.