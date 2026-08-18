SSC Exam Form : दहावीच्या परीक्षेचे अर्ज भरण्यास बुधवारपासून होणार सुरवात

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया बुधवारपासून (ता. १९) सुरू होणार आहे. दहावीच्या परीक्षेसाठी नियमित शुल्कासह ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत..राज्य मंडळामार्फत घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज ‘युडायस प्लस’मधील ‘पीईएन-आयडी’वरून ऑनलाइन पद्धतीने त्यांच्या शाळा प्रमुखांमार्फत भरण्यात येणार आहेत. तसेच, पुनर्परीक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेऊन परीक्षा देऊ इच्छिणारे विद्यार्थी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे ट्रान्स्फर ऑफ क्रेडिट घेणारे या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज ‘www.mahahsscboard.in’ या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने त्यांच्या शाळा प्रमुखांमार्फत भरण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी दिली आहे..माध्यमिक शाळांनी शुल्क पावती आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रिलिस्ट विभागीय मंडळाकडे जमा करण्यासाठी सात डिसेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. दहावीच्या परीक्षेचे अर्ज हे ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे अर्ज त्यांच्या माध्यमिक शाळेमार्फत भरायचे आहेत, असेही डॉ. माळी यांनी स्पष्ट केले आहे..दहावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याचा कालावधी -शुल्क प्रकार : अर्ज भरण्याचा कालावधी : माध्यमिक शाळांनी दिलेल्या पद्धतीने शुल्क भरण्याचा कालावधीनियमित शुल्क : १९ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर : ३१ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबरविलंब शुल्क : १ ते १५ नोव्हेंबर : १ ते १५ नोव्हेंबरअतिविलंब शुल्क : १६ ते ३० नोव्हेंबर : १६ ते ३० नोव्हेंबर (प्रति विद्यार्थी, प्रति दिन ५० रुपये).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.