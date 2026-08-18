पुणे

SSC Exam Form : दहावीच्या परीक्षेचे अर्ज भरण्यास बुधवारपासून होणार सुरवात

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया बुधवारपासून (ता. १९) होणार सुरू.
ssc Exam Application Process to Begin

ssc Exam Application Process to Begin

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया बुधवारपासून (ता. १९) सुरू होणार आहे. दहावीच्या परीक्षेसाठी नियमित शुल्कासह ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत.

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