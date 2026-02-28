MLA Rahul Kul : पुणे शहरातील सर्व रस्ते अतिक्रमण मुक्त करा; आमदार कुल यांची अधिवेशनात मागणी

खुटबाव (पुणे) - पुणे शहर व परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सर्व प्रमुख रस्ते अतिक्रमण मुक्त करा अशी मागणी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत केली आहे. यावेळी लक्षवेधी सूचनेद्वारे पुण्यातील वाहतूक समस्येवर बोलताना कुल म्हणाले की, पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे..अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई करावी. पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून सुरू असलेले रिंग रोड आणि एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचे प्रकल्प एका निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.पुणे शहरात प्रवेश करणारे आणि शहराला जोडणारे सर्व प्रमुख रस्ते सध्या अतिक्रमणांच्या विळख्यात आहेत.एमएसआरडीसी' मार्फत राबवण्यात येणारा आउटर रिंग रोड, 'पीएमआरडीए'चा इनर रिंग रोड आणि पुणे-नगर तसेच पुणे-सोलापूर महामार्गावरील प्रस्तावित एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हे प्रकल्प पुण्यासाठी जीवनदायी ठरणार आहेत..हे प्रकल्प केवळ कागदावर किंवा निविदा प्रक्रियेत न रेंगाळता, ते वेळेत पूर्ण होण्यासाठी विशेष यंत्रणाउभी करावी.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फेरीवाला धोरण राबवून अधिकृत झोन निश्चित करावेत, जेणेकरून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, या मुद्द्यावरही त्यांनी भर दिला..आमदार राहुल कुल यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, पुण्याच्या रिंग रोडच्या कामांना राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. तसेच, वाहतुकीला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे काढण्यासाठी आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आणि ट्रॅफिक पोलिसांना विशेष सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासनही सरकारतर्फे देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.