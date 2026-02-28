पुणे

MLA Rahul Kul : पुणे शहरातील सर्व रस्ते अतिक्रमण मुक्त करा; आमदार कुल यांची अधिवेशनात मागणी

पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खुटबाव (पुणे) - पुणे शहर व परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सर्व प्रमुख रस्ते अतिक्रमण मुक्त करा अशी मागणी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत केली आहे. यावेळी लक्षवेधी सूचनेद्वारे पुण्यातील वाहतूक समस्येवर बोलताना कुल म्हणाले की, पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.

