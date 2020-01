देशात उद्या बंद; पण 'या' संघटनेचा नसेल सहभाग

पुणे : देशातील विविध कामगार संघटनांनी येत्या बुधवारी (ता.8) पुकारलेल्या देशव्यापी संपापासून दूर राहण्याचा निर्णय राज्यातील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. या लिपिकांचा संपाला नैतिक पाठिंबा असेल मात्र प्रत्यक्षात ते संपात सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे सर्व लिपिकवर्गीय कर्मचारी संपाच्या दिवशीही आपापल्या कार्यालयात हजर राहून नियमित काम करणार आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील सर्व लिपिक कामावर येणार असल्याचे या संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गिरीश दाभाडकर आणि कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी यांनी मंगळवारी (ता.7) दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संघटनेच्यावतीने याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन देण्यात आले आहे. दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेनेही या संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव यांना लेखी पत्र दिले असल्याचे या संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष शेखर

गायकवाड आणि सचिव किशोर कुलकर्णी यांनी मंगळवारी (ता.7) सांगितले. सूर्यवंशी म्हणाले, "राज्यात नुकतेच महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. लिपिकांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी नवीन सरकारला वेळ देण्याची गरज आहे. त्यामुळे या संपात सहभागी न होता, कार्यालयांतील दैनंदिन कामे करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.''

