पुणे

Pune Temperature : पुण्यात तापमानाचा विचित्र खेळ; दहा किलोमीटरच्या अंतरात तब्बल सहा अंशांपर्यंतची तफावत

पुणे आणि परिसरात गेल्या काही दिवसात शहराच्या विविध भागांतील तापमानात मोठा फरक दिसून येतो.
pune cold

pune cold

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - वाढत्या शहरीकरणात सुरू असलेली विकास कामे, सिमेंटचा वाढता विळखा, अन्‌ काही ठिकाणी अद्यापही दाटलेली हिरवाई, याचाच परिणाम शहरातील हवामानात होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Temperature
Cold
Winter
Climate Change

Related Stories

No stories found.