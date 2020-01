पुढील काही दिवस पुण्यात ढगाळ वातावरण

पुणे - शहरात येत्या तीन दिवसांमध्ये किमान तापमानात वाढ आणि वातावरण ढगाळ राहणार असल्याचे हवामान खात्याने वर्तवले आहे. गेल्या आठवडाभरात शहरात आणि परिसरात गारवा होता. किमान तापमानातदेखील घट झाली होती. तसेच रविवारी (ता. ५) सकाळी दहा वाजेपर्यंत शहरातील विविध भागांमध्ये धुक्‍याची दुलई पसरली होती. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप नागरिक कानटोपी, स्वेटर आणि जॅकेटचा आधार घेत कामासाठी घराबाहेर पडत होते. परंतु मंगळवार (ता. ७) ते गुरुवारी (ता. ९) शहर आणि परिसरातील किमान तापमानात १६ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होण्याची शक्‍यता. तर शुक्रवारपासून पुन्हा तापमानात घट होणार असल्याची शक्‍यता हवामान खात्याद्वारे वर्तविण्यात आली आहे. तसेच गोव्यासह संपूर्ण राज्यात हलका पाऊस पडण्याची शक्‍यता आहे. रविवारी शहरातील किमान तापमान ११.७ अंश सेल्सिअस इतके नोंदले गेले.

Web Title: Cloudy weather in Pune for next few days