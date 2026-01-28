पुणे

Malegaon News : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल मुख्यमंत्र्यांना दुःख; सुनेत्रा पवार यांची घेतली भेट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले.
कल्याण पाचांगणे
माळेगाव - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. विशेषत; खासदार सूनेत्रा पवार यांचे सांत्वन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या डोळ्यात अश्रू आले.

