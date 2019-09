हिच राष्ट्रवादी उदयनराजेंच्या जीवावर मतं मागणार होती: मुख्यमंत्री

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आता जी द्राक्ष मिळत नाहीत, ती आंबट आहेत असे सांगितले जात आहे. कारण, हिच राष्ट्रवादी उदयनराजे भोसले यांच्या नावावर विधानसभा निवडणुकीत मते मागणार होते, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगाविला.

Day 19 Interacting with media on #MahaJanadeshYatra in Pune. #महाजनादेशयात्रा https://t.co/5ss6YD1DpY

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 15, 2019