CM Devendra Fadnavis : सरकार दबावाने नव्हे, संविधानानुसार चालते; जीसीसीमध्ये पुणे देशात अव्वल ठरणार

पुणे - ‘सरकार सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेते. जनहिताच्या आणि संविधानाच्या चौकटीतील मागण्यांचा विचार केला जाईल; मात्र संविधानात न बसणाऱ्या मागण्या मान्य केल्या जाणार नाहीत. नियमबाह्य पद्धतीनेही निर्णय घेतले जात नाहीत. सरकार संविधानाप्रमाणे चालते. सरकार कोणाच्याही दबावाने चालत नाही,’ अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मनोज जरांगे यांचे नाव न घेता टोला लगावला. तसेच ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’च्या (जीसीसी) क्षेत्रात पुणे देशाची राजधानी ठरणार असून, जीसीसी क्रांतीचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस बोलत होते. यावेळी मनोज जरांगे यांच्या भाषेबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘सरकार संविधानाप्रमाणे चालते. दबावाने किंवा नियमबाह्य पद्धतीने सरकार चालत नाही. मात्र, सर्वांचे ऐकून घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कोणी चांगल्या शब्दांत, तर कोणी वेगळ्या शब्दांत आपले म्हणणे मांडत असतात. कोणत्याही शब्दांत मागणी मांडली तरी ती जनहिताची असेल तर तिचे म्हणणे ऐकले जाईल. मात्र, संविधानाच्या चौकटीत बसत नसेल तर ती मागणी मान्य केली जाणार नाही.’.फडणवीस म्हणाले, ‘आमच्या सरकारने मराठा समाजासाठी जे केले, ते अन्य कोणत्याही सरकारने केले नाही. संविधान सर्वांची काळजी घेईल आणि सर्वांना न्याय देईल. एका समाजाचे हक्क काढून दुसऱ्याला देण्याचे काम सरकार करणार नाही. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लक्ष्य करणे महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. बावनकुळे यांनी कोणत्याही हेतूने नव्हे, तर मंत्री म्हणून आपले कर्तव्य बजावले आहे.’.पुणे जीसीसीची राजधानी‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्समुळे मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेत बदल होत आहेत. देशातील जीसीसी परिसंस्थेत पुणे पुढे आले आहे. गतवर्षी पुणे देशात दुसऱ्या क्रमांकावर होते. आता पुणे पहिल्या क्रमांकावर येईल. महाराष्ट्रातील मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या शहरांमध्येही जीसीसीची परिसंस्था विकसित करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत,’ असेही फडणवीस यांनी सांगितले..चाकणचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला...चाकणमधील रस्त्यांवरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर असून, त्याबाबत बैठक झाली आहे. चाकणच्या पायाभूत सुविधा अद्ययावत केल्या जातील. औद्योगिक वसाहतींना औद्योगिक नगरवसाहतीचा दर्जा देण्याचा कायदा झाला आहे. नगरविकास आणि उद्योग विभागाला पुण्याजवळील एमआयडीसी क्षेत्रांचे औद्योगिक नगरवसाहतीत रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यातून निधी उभारून पायाभूत सुविधांची देखभाल करता येईल. चाकणचा प्रश्न सरकारने गांभीर्याने घेतला असून तो सोडविला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी हेच उत्तर...सुनेत्रा पवार यांच्यावर झालेल्या टीकेवर फडणवीस म्हणाले, ‘उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची इंग्रजीतील भाषणे मी यापूर्वीही ऐकली आहेत. प्रत्येक वेळी त्या आत्मविश्वासाने बोलतात. काही लोक डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसले आहेत. एखादी महिला राजकारणात यशस्वी होऊ शकत नाही, अशा बुरसटलेल्या विचारांनी ग्रस्त व्यक्तींनी वक्तव्य केले होते. अजित पवार यांच्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी ज्या प्रकारे उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सांभाळली आहे, हेच त्यांना उत्तर आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.