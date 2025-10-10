पुणे - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाल्यानंतर संघटनेची तयारी काय आहे? याची झाडाझडती घेण्यासाठी उद्या (ता. ११) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी काय तयारी केली आहे याचे उत्तर पदाधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे..गेल्या तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या निवडणुका घेण्यासाठीची लगबग सुरु झाली आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका यासह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना अंतिम झाली आहे. जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व निवडणुका पार पडून निकाल जाहीर होतील अशी शक्यता आहे..विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर आता या निवडणुकांसाठी भाजपने कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः यामध्ये लक्ष घालून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचे शहराध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, आमदार, खासदार, प्रदेश पातळीवरील पदाधिकारी, शहर व जिल्हा कार्यकारिणीतील महत्त्वाचे पदाधिकारी यांची बैठक डीपी रस्त्यावरील शुभारंभ लॉन्स येथे सकाळी १० पासून होणार आहे. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित राहणार आहेत..या बैठकीत फडणवीस थेट पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. भाजपने काही आठवड्यांपूर्वी नवे जिल्हाध्यक्ष व शहराध्यक्ष जाहीर केले. त्यानंतर पक्ष संघटनेची रचनेसह पदाधिकारी पक्ष मजबूत करण्यासाठी काय करत आहेत?.सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी काय केले? याची उत्तरे पदाधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत. दरम्यान आगामी निवडणुकीचा ॲक्शन प्लॅन काय असणार आहे, फडणवीस काय मार्गदर्शन करणार याकडे पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.