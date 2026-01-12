CM Devendra Fadnavis : टेकड्यांबाबत नव्याने धोरण; दहा ते पंधरा टक्के बांधकामाला परवानगी

पुणे - ‘पुणे शहरातील टेकड्यांवर टाकण्यात आलेल्या ‘बीडीपी’ (जैवविविधता उद्यान) आरक्षणाबाबत महाबळेश्वरच्या धर्तीवर नव्याने धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यात दहा ते पंधरा टक्के बांधकामाला परवानगी देण्याबरोबरच पर्यावरणाचे जतनही कसे होईल, याचा विचार करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. १२) दिली..महापालिकेच्या हद्दीतील ९७६ हेक्टर टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. मात्र गेल्या २३ वर्षांत हे आरक्षण विकसित करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. यासंदर्भात अभिनेत्री गिरीजा ओक यांनी मुलाखतीत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.फडणवीस म्हणाले, ‘टेकड्या वाचल्याच पाहिजेत. त्या हिरावल्या जाणार नाहीत. परंतु त्याबाबतचे निश्चत धोरण नसल्यामुळे सरसकट आरक्षण पडले. त्यामुळे आज ३० टक्के टेकड्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. ती हटवून त्यांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. त्यासाठी जागादेखील निश्चत केली आहे..महाबळेश्वरच्या धर्तीवर टेकड्यांबाबत नव्याने धोरण निश्चित करण्याची गरज असून, त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. त्यांचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. टेकड्या आणि त्यावरील जैवविविधता शंभर टक्के वाचवूनच पुण्याचा शाश्वत विकास कशा करता येईल, याचा विचार सुरू आहे.’.राजकारणात संयम महत्त्वाचाउमेदवारी देताना पक्षाकडून निष्ठावंतांना डावलले गेले, त्यावरून नाराजी व्यक्त होत आहे. त्याबाबत ते म्हणाले, ‘राजकारणात तिकीट वाटप करताना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांपेक्षा निवडून येण्याची क्षमता असलेला कार्यकर्ता अधिक महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे काही जण नाराज होतात, दुरावतात; मात्र सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा माझा प्रयत्न असतो. चांगला नेता तोच असतो जो पुढील २० वर्षांचा विचार करून अनेकांना प्रेरणा देतो आणि सामावून घेतो.’.पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करणार‘पुणेकर जास्त पाणी वापरतात, असे म्हटले जाते; पण ४० टक्के गळती ही खरी समस्या आहे,’ असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘समान पाणीपुरवठा योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून, पाच वर्षांत ते पूर्ण होईल. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पाण्याचे नवीन नैसर्गिक स्रोत शोधण्यावर भर दिला जाईल.’.वाहतुकीची कोंडी फोडणारपुणे शहरातील वाहतुकीवर बोलताना ते म्हणाले, ‘पुण्यात केवळ ९ टक्के क्षेत्रावर रस्ते आहेत. त्यातही ३२ प्रमुख रस्त्यांवर क्षमतेपेक्षा दीड ते अडीच पट रहदारी आहे. त्यावर ‘पाताललोक’ योजनेच्या माध्यमातून शहरात ५६ किमी लांबीचे भुयारी मार्ग, नव्याने २३ उड्डाण पूल उभारण्यात येतील. त्यासाठी ३२ हजार कोटी खर्च आहे. पुण्यात १०० किमीचे मेट्रो जाळे उभारले जात आहे.तसेच मेट्रो आणि पीएमपीसाठी ‘सिंगल तिकीट’ प्रणाली लागू केली जाईल. सध्याच्या १ हजार ई-बसची संख्या ५ हजारांपर्यंत नेऊन ‘एन्ड टू एन्ड’ कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रयत्न आहे. रिंगरोडचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील ४० टक्के वाहतूक कोंडी कमी होईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.