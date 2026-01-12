पुणे

CM Devendra Fadnavis : टेकड्यांबाबत नव्याने धोरण; दहा ते पंधरा टक्के बांधकामाला परवानगी

टेकड्या वाचल्याच पाहिजेत. त्या हिरावल्या जाणार नाहीत. परंतु त्याबाबतचे निश्‍चत धोरण नसल्यामुळे सरसकट आरक्षण पडले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘पुणे शहरातील टेकड्यांवर टाकण्यात आलेल्या ‘बीडीपी’ (जैवविविधता उद्यान) आरक्षणाबाबत महाबळेश्‍वरच्या धर्तीवर नव्याने धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यात दहा ते पंधरा टक्के बांधकामाला परवानगी देण्याबरोबरच पर्यावरणाचे जतनही कसे होईल, याचा विचार करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. १२) दिली.

