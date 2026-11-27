पुणे - पुणे शहरात गेल्या १० दिवसांपासून सलग अतिक्रमण कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे १० लाख चौरस फुटांवरील अतिक्रमण काढले असले तरी अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण शिल्लक असल्याने तेथे कारवाई करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. त्यातच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईचे समाज माध्यमावरून कौतुक केले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाचे मनोधैर्य आणखी वाढल्याने कारवाईचा वेग वाढविण्याचे संकेत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत..पुणे शहरात अतिक्रमणांचा भस्मासुर झाला असून, पादचारी मार्ग, फ्रंट आणि साईड मार्जिनमध्ये दुकाने, हॉटेल, गॅरेज यासह अन्य व्यवसाय थाटले आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्यावरील अतिक्रमणांवरून वादंग झाले. प्रशासनावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कोणताही दबाव न स्वीकारता कडक भूमिका घेत गोखले रस्त्यासह संपूर्ण शहरातील अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे भुईसपाट करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज समाज माध्यमावर पोस्ट टाकली. ‘पुण्यात सध्या अतिक्रमणांविरोधात आणि विशेषत: अवैध होर्डिंग्जविरोधात कारवाई सुरू आहे. मी पुणे महापालिका प्रशासनाचे अतिशय मनापासून कौतुक आणि अभिनंदन करतो. शहरातील पायाभूत सुविधांचा नागरिकांना योग्य वापर करता आला पाहिजे. वाहनांसाठी, पायी चालण्यासाठी जागा असल्या पाहिजेत. शेवटी नियम हे काही केवळ जीआर किंवा शासकीय दस्तावेजात प्रकाशित करण्यासाठी नसतात, ते पाळायचे सुद्धा असतात. याचा हेतू सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकारक करणे हाच असतो..बेकायदा होर्डिंगची समस्या केवळ पुण्यातच नाही, तर सर्वत्र आहे. त्यामुळे अशा होर्डिंगवर सातत्याने आणि नियमितपणे कारवाई झाली पाहिजे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुणे महापालिकेने अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांना उपरोधिक पुरस्कार देण्याची स्वीकारलेली अस्सल पुणेरी संकल्पना कौतुकास्पद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नागपूर येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन होणार असून, तेथील प्रशासनानेही आतापासूनच जनजागृती करावी आणि शहर विद्रूप होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. नेते असोत की कार्यकर्ते, ते जनतेत दिसले पाहिजेत, बेकायदा होर्डिंगवर नाही, असे फडणवीस यांनी नमूद केले आहे..माझ्याही नावाचा फ्लेक्स लावा!अनधिकृत फ्लेक्स लावल्याने महापालिका प्रशासनाने महापौर, विरोधी पक्षनेत्यांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांचे फ्लेक्सचे फोटो टाकत, त्यांना पुणेरी टोमणे मारत चूक लक्षात आणून दिली. भरपूर फ्लेक्स लावणाऱ्या नगरसेवकांना ‘शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार’ जाहीर केला. फ्लेक्सविरोधी या मोहिमेचे पुणेकरांनी कौतुक केले आहे. याची दखलही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. ‘पुणे प्रशासनाला मी सांगेन, उद्या माझ्या नावाचे बेकायदा होर्डिंग लागले, तर तुमच्या पुरस्कारांच्या यादीत माझेही नाव जाहीर करा, अशी मिश्कील सूचना केली आहे. थोडक्यात मुख्यमंत्र्यांनी फ्लेक्सविरोधातील कारवाईत कोणालाही सूट देऊ नये असेच सुचविले आहे..अनोख्या पद्धतीने धन्यवादपुणे महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांना अनोख्या पद्धतीने धन्यवाद दिले. ‘मुख्यमंत्री महोदयांचे मनःपूर्वक आभार. या कौतुकाबद्दल अभिनंदनाचा फ्लेक्स लावण्याचा मोह झाला होता. तो आम्ही आवरला. नागपूर महापालिकेला शुभेच्छा. पाट्या लागल्यास पुण्याहून पाठवू.’ असे महापालिकेने नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.