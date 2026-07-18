पुणे

CM Devendra Fadnavis : पुणे होईल देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’; तीन उन्नत महामार्गाचे भूमिपूजन, १६ हजार ७०१ कोटींचा रस्ते प्रकल्प

वाढत्या वाहतूक कोंडीतून पुणेकरांची सुटका करण्यासाठी आणि शहराच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दिली गती.
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cm devendra fadnavis, nitin gadkari, sunetra pawar, chandrakant patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - वाढत्या वाहतूक कोंडीतून पुणेकरांची सुटका करण्यासाठी आणि शहराच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती दिली आहे. उन्नत मार्ग, रिंगरोडचे जाळे आणि ‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून होणारे शहराचे विकेंद्रीकरण यामुळे आगामी काळात पुणे केवळ राज्याचे नव्हे, तर देशाचे प्रमुख ‘ग्रोथ इंजिन’ बनेल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

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