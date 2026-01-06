CM Devendra Fadnavis : पुण्यात ‘पाताललोक’ तयार करणार! ५४ किलोमीटर लांबीचे बोगदे बांधणार

पुणे - पुण्यात केवळ ९ टक्के रस्ते असून, त्यावर क्षमतेच्या दुपटीपेक्षा जास्त भार असल्याने वाहने कासवगतीने पुढे सरकतात. मेट्रो मार्गाचे विस्तारीकरण, इ बसची खरेदी, ‘एआय’च्या मदतीने प्रमुख ३२ रस्त्यांची सुधारणा करण्याची योजना तयार केली आहे. पण पुण्यात बहुतांश प्रमुख रस्त्यांची रचना ही पूर्व- पश्चिम आहे, दक्षिण उत्तर रस्ते हे छोटे आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे..ही समस्या सोडविण्यासाठी ५४ किलोमीटर लांबीचे बोगदे बांधून, पाताल लोक तयार करणार आहोत. त्यासाठी ३२ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ देवेंद्र फडणवीस यांची आज (ता. ५) कात्रज चौक येथे सभा आयोजित केली होती. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पशू संवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, हेमंत रासने, संग्राम जगताप, जगदीश मुळीक आदी उपस्थित होते..देशातील अन्य शहरात विकास आराखड्यात १८ टक्के, २२ टक्के रस्ते आहेत. देशात सर्वात कमी रस्त्यांची लांबी पुण्यात आहे. हे नियोजन कोणी केले, हे मी सांगणार नाही, याचे मी राजकारण करणार नाही, असा टोला विरोधकांना लावत फडणवीस म्हणाले, ‘पुण्यात प्रमुख ३२ रस्त्यांच्या सुधारणेसह २१ नवे उड्डाणपूल बांधणार आहोत.उत्तर- दक्षिण पुण्याचे रस्ते छोटे असल्याने पाताललोक तयार करणार आहोत. पहिला मार्ग कात्रजपासून सुरु केला जाणार आहे. येरवडा ते खडीमशिन, स्वारगेट, रेसकोर्स, जगताप डेअरी ते सिंहगड रस्ता, पाषाण, कोथरूड, औंध, संगमवाडी खडकी हे सर्व भाग बोगद्यातील रस्त्याने जोडले जातील. या माध्यमातून पुण्यातील वाहतुकीला चालना देऊन, ३२ हजार कोटी रुपयाची तरतूद केली जाणार आहे.’.समाविष्ट गावांसह पुण्याला मेट्रो सिटीचा दर्जा देण्यासाठी व्हीजन तयार केले असून, पुण्यासाठी कॅपिटल इनव्हेटमेंटचा आराखडा तयार केला आहे. त्यात २०३० पर्यंत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ४४ हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. व्हायब्रंट महाराष्ट्राच्या अंतर्गत विकसित महाराष्ट्रासह विकसित पुणेही तयार करणार आहोत.महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५८० अब्ज डॉलरची केली जाणार आहे. यात पुण्याचा हिस्सा ७० अब्जचा आहे. तो २८० अब्जचा असला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न आहे. याचा अर्थ पुण्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले..महापालिकेतील चिरीमिरी बंद होणारपुण्यात इंटिग्रेटेड कमांड ॲँड कंट्रोल सेंटर उभारत आहोत. त्यामुळे अतिक्रमण, अवैध बांधकाम करता येणार नाही. नकाशे मंजुरीला टाकल्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी चिरीमिरी मागू शकणार नाहीत. ‘एआय’चा वापर करून नकाशे मंजूर होतील. तुमचे नकाशे योग्य की अयोग्य हे ‘एआय’ सांगेल आणि अधिकारी मुकाट्याने सही करतील. महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री म्हणाले...रिंग रोडमुळे पुण्यातील वाहतूक ४० टक्के कमी होईलपुणे- नाशिक, पुणे- अहिल्यानगर या रस्त्यावर केंद्र सरकार डबल डेकर रस्ते तयार करत आहेपुणे बदलण्याचे व्हीजन आम्ही घेऊन आलो आहोतसमाविष्ट गावांमध्ये पिण्याचे पाणी, भुयारी गटारीची व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन केले aपुढील वर्षात कचऱ्याचे १०० टक्के बायोमायिंग पूर्ण करूमहापालिकेच्या ३२० शाळा स्मार्ट करून, विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक शिक्षण देऊसमान पाणी पुरवठा योजनेचे ७५ टक्के काम पूर्णकाम पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण शहरात समान पाणी मिळेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.