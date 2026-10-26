Talegaon Dhamdhere News : सह हिस्सेदारांच्या संमतीची अट अन्यायकारक; तळेगावात दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीचे काम ठप्प

तळेगाव ढमढेरे - 'सामायिक नावे असलेल्या सातबारा जमिनीच्या सहहिस्सेदारांपैकी ज्या सहहिस्सेदारास त्याच्या हिश्याचा भाग विक्री करावयाचा असल्यास त्या विक्री करावयाच्या भागाची विक्री करणाऱ्या सहहिस्सेदाराने भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीची 'क' प्रत उपलब्ध करून न दिल्यास किंवा दस्तासोबत न जोडल्यास सामायिक नावे असलेल्या सातबारा वरील इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमतीशिवाय किंवा ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय दुय्यम निबंधकांनी सादर केलेल्या दस्तांची नोंदणी करण्यात येऊ नये, म्हणजेच नोंदणी करिता दाखल होणाऱ्या दस्तांमधील सामायिक रित्या धारण केलेल्या मिळकतीमधील सह हिस्सेदारांची लेखी संमती घेऊन ती दस्ताचा भाग करणे अनिवार्य आहे..सह हिस्सेदारांची लेखी संमती दस्तासोबत जोडली नसल्यास सदर दस्ताची नोंदणी होणार नाही.' हे शासनाने काढलेले परिपत्रक प्रत्यक्ष व्यवहारातील परिणाम, कायदेशीर बाबी आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दस्त नोंदणी करताना भेडसावत आहेत. सदर परिपत्रकातील तरतुदींमुळे मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत अनेक व्यवहारिक व कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असून त्याबाबत शासनाने तातडीने पुनर्विचार करावा अशी मागणी तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील वकील वर्ग व शेतकऱ्यांनी दुय्यम निबंधक प्रतिभा चव्हाण यांना सोमवारी निवेदनाद्वारे केली आहे..निवेदनावर ॲड. सुरेश भुजबळ, ॲड. महेश ढमढेरे, ॲड. मकरंद पवार, ॲड.गणेश नरके, ॲड.स्वप्निल ढमढेरे, ॲड. पी. ए. कदम, ॲड.संतोष गवारी, ॲड. गणेश तोडकर, ॲड. रजनीकांत भुजबळ आदी ३२ वकिलांची स्वाक्षरी आहे. निवेदनाची प्रत महसूल मंत्री, नोंदणी महानिरीक्षक, सह जिल्हा निबंधक यांना दिली आहे.शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार सह हिस्सेदारांच्या संमतीची अट अन्यायकारक ठरण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार आहे. मोजणी आणि क पत्रक प्राप्त करण्यातील अडचणी, मालमत्ता हस्तांतरणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर परिणाम, नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या वैधानिक अधिकारावर मर्यादा, शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या आर्थिक गरजांवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. तसेच न्यायालयीन वादांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे..वकिलांनी निवेदनात पुढील मागण्या केल्या आहेत -शासनाने तातडीने पुनर्विचार करून परिपत्रक रद्द करावे, अविभाजित जमिनीतील कायदेशीर हिस्सा हस्तांतरित करण्यासाठी व इतर सह हिस्सेदारांची संमती आणि क पत्रकासंबंधी लागू केलेल्या अटींचा कायदेशीर व व्यवहारिक दृष्टिकोनातून पुनर्विचार करावा, सह हिस्सेदारांच्या संमती अभावी किंवा मोजणी प्रक्रियेतील अडचणीमुळे शेतकऱ्यांचे कायदेशीर व्यवहार प्रलंबित राहणार नाहीत यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना कराव्यात तसेच वकील संघटना, शेतकरी प्रतिनिधी, संबंधित कायदे तज्ञ आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घ्यावी, सदर परिपत्रकातील तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांच्या मालमत्ता हस्तांतरणाच्या व्यवहारांमध्ये अनावश्यक अडथळे निर्माण होणार नाहीत याची शासनाने खात्री करावी, शासनाने सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक व कायदेशीर दृष्टिकोनातून विचार करून सदर परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे किंवा त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करावी असे निवेदनात म्हटले आहे.सदर मागण्यावर योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा वकिलांनी निवेदनात दिला आहे..शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करताना कायदेशीर कार्यवाही चालू असून, सदर परिपत्रकाचा पुनर्विचार करण्यासाठी वकिलातर्फे निवेदन देण्यात आले आहे. वकिलांच्या शिष्टमंडळासमवेत परिपत्रकाविषयी सविस्तर चर्चा केली आहे. सदर निवेदनातील मागण्यासंदर्भात वरिष्ठांकडे तातडीने पत्रव्यवहार केला जाईल. शासन व वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार सध्या दस्त नोंदणी करण्यात येत आहे.- प्रतिभा चव्हाण, दुय्यम निबंधक, तळेगाव ढमढेरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.