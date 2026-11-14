कोळसा चोरी रोखल्याने
सुरक्षारक्षकांवर सशस्त्र हल्ला
वाहनाचीही तोडफोड; दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रकार
दीपनगर (जि.जळगाव), ता. १४ : दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्राच्या रेल्वे यार्ड परिसरात कोळसा चोरीचा डाव उधळून लावणाऱ्या महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या जवानांवर टोळक्याने प्राणघातक हल्ला केला. या घटनेत चार जवान जखमी झाले असून, हल्लेखोरांनी दगडफेक करत शासकीय वाहनाच्या काचाही फोडल्या. या प्रकरणी भुसावळ तालुका पोलिस ठाण्यात ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.
दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रात कोळसा वाहतूक करणाऱ्या रेल्वे परिसरात काही जण कोळसा चोरी करण्याच्या उद्देशाने आले होते. गस्तीवर असलेल्या महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या जवानांनी त्यांना हटकून चोरी रोखण्याचा प्रयत्न केला. याचा राग आल्याने संशयितांनी जवानांवर लाठ्या-काठ्या व दगडांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात जवान शुभम राजेंद्र धनगर यांना दुखापत झाली. भय्यासाहेब साहेबराव मोरे यांना मारहाण करण्यात आली, तर संतोष खौरतार यांच्या पाठीवर वार करण्यात आले, तसेच अमोल राठोड यांनाही मारहाण झाली. यानंतर जमावाने वाहनावर दगडफेक केल्याने वाहनाच्या मागील बाजूच्या दोन्ही काचा फुटून मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणी जखमी जवान संतोष खौरतार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भुसावळ तालुका पोलिस ठाण्यात हल्लेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
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