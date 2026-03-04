आनेवाडी टोल नाक्याजवळ कोळसा वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला आग; कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली
कोळसा वाहतुकीच्या ट्रकला आग
आनेवाडी टोलनाक्याजवळील घटना; सतर्कतेमुळे दुर्घटना टळली
आनेवाडी, ता. ४ : पुणे- बंगळूर महामार्गवरील आनेवाडी टोल नाक्याजवळ विरमाडे हद्दीत काल रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास कोळसा वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकातून मुंबईकडे कोळसा घेऊन जाणारा ट्रक (केए ०४ एबी ३४२३) जात असताना आनेवाडी टोलनाक्याजवळ ट्रकमधील कोळशाने पेट घेतला. आग लागल्याचे लक्षात येताच टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने ही बाब ट्रकचालक नासिर खान (रा. तुमकूर, कर्नाटक) याच्या निदर्शनास आणून दिली.
यानंतर संबंधित ट्रक त्वरित विरमाडे (ता. वाई) हद्दीतील सेवा रस्त्यावर सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आला. दरम्यान, किसन वीर साखर कारखाना, तसेच गरवारे एमआयडीसी येथून अग्निशमन दलाच्या गाड्या पाचारण करण्यात आल्या. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी दाखल होत तातडीने आगीवर नियंत्रण मिळवले.
या वेळी टोल नाका व्यवस्थापक अविनाश फरांदे यांच्या समन्वयाने, तसेच भुईंज पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आग आटोक्यात आणण्यात आली. जोशीविहीर येथील वाहतूक पोलिस कर्मचारी सुशांत धुमाळ, विरमाडेचे पोलिस पाटील सचिन सोनावणे, तसेच स्थानिक युवकांनी प्रसंगावधान राखून मदतकार्य केले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र ट्रकमधील काही प्रमाणात कोळसा जळाल्याचे समजते.
विरमाडे : येथे ट्रकला लागलेली आग आटोक्यात आणताना अग्निशमन दलाचे कर्मचारी. (प्रशांत गुजर : सकाळ छायाचित्रसेवा)
