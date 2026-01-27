मलकापूर रोटरीच्या वतीने शीतशवपेटीचे लोकार्पण
‘मलकापूर रोटरी’तर्फे शीत शवपेटीचे लोकार्पण
मलकापूर, ता. २७ : समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा पोहाेचावी आणि व्यक्तीच्या निधनानंतरही त्याला सन्मानाने निरोप मिळावा, या हेतूने येथील रोटरी क्लबच्या वतीने कऱ्हाड येथील प्रेमसागर फाउंडेशनला शीत शवपेटीचे लोकार्पण करण्यात आले.
एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, की त्याचे नातेवाईक येईपर्यंत मृतदेह ठेवावा लागतो. कुटुंबीय व नातेवाईक परराज्यात किंवा लांब पल्ल्याच्या ठिकाणी असतात. ते येईपर्यंत मृतदेहाची हेळसांड होते. त्यामुळे शीत शवपेटी गरजेचे व अत्यावश्यक असल्याचे क्लबच्या लक्षात आले. क्लबने शीतपेटी लोकार्पण करण्याचे ठरवले. नुकताच त्याचा लोकार्पण सोहळा झाला.
सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रद्धा आमले, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल घराळ, सह्याद्री मंडळाचे अध्यक्ष रोहित पवार, प्रेमसागर फाउंडेशनचे अध्यक्ष सागर बर्गे, रोटरीचे अध्यक्ष राहुल जामदार, सचिव विजय दुर्गावळे व रोटरीचे सदस्य उपस्थित होते. उमेश यादव यांनी शीत शवपेटी या उपक्रमाची माहिती दिली.
ग्रामीण व शहरी भागात आकस्मित मृत्यूप्रसंगी शव सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही शीत शवपेटी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांना मानसिक दिलासा मिळेल. हा उपक्रम केवळ भौतिक साधन पुरवणारा नसून मृत्यूनंतरही माणसाला सन्मान देणाऱ्या माणुसकीच्या मूल्यांचा संदेश देणारा आहे.
- राहुल जामदार,
अध्यक्ष, रोटरी क्लब, मलकापूर
सातारा ः मलकापूर रोटरी क्लबच्या वतीने शीत शवपेटी लोकार्पणप्रसंगी श्रद्धा आमले, अनिल घराळ, रोहित पवार, सागर बर्गे, राहुल जामदार, विजय दुर्गावळे व रोटरीचे पदाधिकारी. (राजेंद्र ननावरे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
