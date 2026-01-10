पुणे

Pune Cold : कडाक्याच्या थंडीने पुणेकर गारठले; तापमान ६.९ अंशांवर

गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. शहरातील काही भागांमध्ये किमान तापमान सहा अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले आहे.
Pune Cold Wave

Pune Cold Wave

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. शहरातील काही भागांमध्ये किमान तापमान सहा अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले आहे. त्यामुळे पुणेकर चांगलेच गारठले आहेत; तर पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Temperature
Cold
Winter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com