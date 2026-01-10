Pune Cold : कडाक्याच्या थंडीने पुणेकर गारठले; तापमान ६.९ अंशांवर

पुणे - गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. शहरातील काही भागांमध्ये किमान तापमान सहा अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले आहे. त्यामुळे पुणेकर चांगलेच गारठले आहेत; तर पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. .पुणे आणि परिसरात शुक्रवारी (ता. ९) राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) परिसरात ६.९ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात आले; तर पुण्यात सरासरी ८.४ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात आले आहे..कमाल तापमान स्थिर असून, २८ अंश सेल्सिअस इतके राहिले आहे. शनिवारी (ता. १०) किमान आणि कमाल तापमान स्थिर राहणार आहे. किमान तापमान ८ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार आहे..किमान तापमान (अंश सेल्सिअस)दापोडी - ११.९हडपसर - ११.६लवळे - ११.५तळेगाव - ९.८शिवाजीनगर - ८.४पाषाण - ८.३एनडीए - ६.९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.