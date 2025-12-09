पुणे

Pune Cold : थंडीचा कडाका वाढला; पारा ११ अंश सेल्सिअस

गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात झालेल्या बदलांमुळे शहरातील तापमानात मोठी वाढ झाली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात झालेल्या बदलांमुळे शहरातील तापमानात मोठी वाढ झाली होती. मात्र, सोमवारी (ता. ८) किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट नोंदविण्यात आली आहे.

