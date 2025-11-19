पुणे

Pune Cold : पुण्यात सलग तीन दिवस १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमानाची नोंद

पुणे आणि परिसरात गुरूवारी (ता. २०) आणि शुक्रवारी (ता. २१) किमान तापमान १० अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता.
cold pune

cold pune

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुण्यात अनेक ठिकाणी सलग तिसऱ्या दिवशी १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी किमान तापमानाची नोंद बुधवारी झाली. प्रामुख्याने पाषाण, हवेली येथे सलग तीन दिवस ९ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त आणि १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी किमान तापमान नोंदविले गेले. गेल्या तीन दिवसांपासून पुणेकर थंडीने गारठले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Decrease
Temperature
Cold
Winter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com