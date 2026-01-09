पुणे

Pune Cold : पुण्यात थंडी पुन्हा वाढली; किमान तापमान ९.५ अंश सेल्सिअस

पुणे आणि परिसरामध्ये काही दिवसांपूर्वी किमान तापमानामध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
पुणे - शहरातील किमान तापमानामध्ये गेल्या काही दिवसांत लक्षणीयरीत्या वाढ झाली होती. त्यामुळे थंडी ओसरली होती. मात्र गुरुवारी (ता. ८) किमान तापमानामध्ये मोठी घट नोंदविण्यात आली आहे. तर पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे शहरात थंडी परतली आहे.

