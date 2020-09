खरंच यांना सलाम करायला हवा! कोरोना 'हॉटस्पॉट'मधून हजारो गणेश मूर्त्यांचे संकलन

पुणे : महापालिकेने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या पर्यावरण अनुकूल गणेश विसर्जन अभियानात स्व-रूपवर्धिनी आणि अन्य ढोल पथकांचे ६०० युवक-युवती वादक सहभागी झाले. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महापालिका हद्दीतील ७ क्षेत्रीय कार्यालयातील ७२ मूर्ती संकलन केंद्रावर आणि ८ फिरत्या हौदावर गणेश मूर्ती विसर्जन, मूर्ती संकलन, अमोनियम बाय कार्बोनेट पावडर वाटप, निर्माल्य गोळा करणे, आदी कामे स्वयंसेवकांनी केली आहे. हजारो मूर्त्यांचे संकलन वा विसर्जन कामात या स्वयंसेवकांनी मदत केली. यावर्षी कोरोनामुळे अनंत चतुर्दशीला मिरवणुका नव्हत्या, ढोल ताशा पथके नव्हती. पण सामाजिक जबाबदारीने ढोल पथकातील तरुणाईने 'स्व'- रुपवर्धिनीच्या माध्यमातून कोरोनाचे हॉटस्पॉट असलेल्या प्रभागात वस्तीत जाऊन योग्य सुरक्षा घेत पर्यावरण अनुकूल गणेश विसर्जन अभियानात उत्साहाने काम केले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या अभियानात रमणबाग, श्री राम पथक व ज्ञान प्रबोधिनी व अन्य १२ पथकांचा देखील उत्स्फूर्त सहभाग होता. स्व-रूपवर्धिनीचे अशोक इंगवले, प्रशांत तांबे, अमोल शेलार, राहुल पायगुडे यांनी या अभियानाचे नियोजन व अंमलबजावणी केली. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

Web Title: Collection of thousands of Ganesha idols from Corona Hotspot