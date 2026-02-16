पुणे
Pune News : वर्षात १५ दिवस मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनिवर्धक वापरास परवानगी; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडून आदेश
चालू आर्थिक वर्षात १५ दिवस ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धकाच्या वापरासाठी सकाळी सहा वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत वापर करण्यास परवानगी.
पुणे - केंद्र शासनाच्या ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) सुधारित नियमानुसार, चालू आर्थिक वर्षात १५ दिवस ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धकाच्या वापरासाठी सकाळी सहा वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत वापर करण्यास परवानगी देण्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी काढले आहेत.