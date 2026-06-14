पुणे

Setu Center Row: लोणी काळभोरचे सेतू केंद्र मांजरीला हलविण्याच्या हालचालींना खासदार डॉ. अमोल कोल्हेंचा तीव्र विरोध

लोणी काळभोर सेतू केंद्र मांजरीला हलविण्याच्या हालचालींना खासदार डॉ. अमोल कोल्हेंचा विरोध; ग्रामीण नागरिकांचा वेळ, पैसा व श्रम वाचवण्यासाठी केंद्र मूळ ठिकाणीच ठेवण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आग्रही मागणी
E-Governance Decentralization: MP Dr. Amol Kolhe Opposes Relocation of Setu Suvidha Kendra

E-Governance Decentralization: MP Dr. Amol Kolhe Opposes Relocation of Setu Suvidha Kendra

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अपव्यय होऊ नये म्हणून लोणी काळभोरचे सेतू केंद्र मांजरीला हलविण्यास खासदार डॉ. अमोल कोल्हें यांनी विरोध केला आहे. सदर केंद्र लोणी काळभोर येथेच कार्यान्वित ठेवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

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