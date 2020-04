महाविद्यालयीन परीक्षा योग्यवेळी जाहीर केल्या जातील : प्राचार्य महासंघ

पुणे : महाविद्यालयीन परीक्षा योग्य वेळी जाहीर केल्या जातील, त्याची सर्व माहिती विद्यार्थ्यांना सविस्तर दिली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. गोंधळून जाऊ नका, माहितीची खात्री करायची असल्यास थेट महाविद्यालयातील प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्याशी संपर्कात राहा, असे आवाहन प्राचार्य महासंघातर्फे करण्यात आले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्राचार्य महासंघातर्फे पुणे, अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर, गडचिरोली, नागपूर जळगाव ,मुंबई, कोकण, मराठवाडा, विदर्भातील प्राचार्यांशी गुरुवारी (ता. १६) झूमद्वारे बैठक घेतली. त्यात १०० पेक्षा जास्त प्राचार्यांनी सहभाग घेतला होता.

महाविद्यालयीन परीक्षा ऑनलाईन किंवा बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारित घेतल्या जातील, अशा अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. 'यूजीसी' व राज्य शासनाने परीक्षेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे या समितीचा अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. त्यावर योग्य निर्णय घेतला जाईल, त्यामुळे परीक्षेच्या माहितीसाठी महाविद्यालयातील परीक्षा विभागाशी संपर्क साधावा, याबाबत प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन करावे अशी सूचना बैठकीत देण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या किंवा विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरील माहिती द्यावी. तसेच प्राध्यापकांशी संपर्क साधावा, त्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. - डॉ.संजय चाकणे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

महाविद्यालयांमधील अपुर्या सुविधांमुळे सर्वत्र आॅनलाईन परीक्षा पद्धत घेणे शक्य नाही. त्याचा विचार करून

यूजीसी व राज्य शासनाकडून निर्देश दिले जातील. विद्यार्थ्यांनी आपल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची संपर्क साधावा. - प्रा. नंदकुमार निकम, प्राचार्य महासंघ.

विद्यापीठ व महाविद्यालयीन स्तरावरील परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देणे योग्य नाही. परीक्षांमुळे शैक्षणिक वर्ष काही दिवस उशिरा सुरू झाले तरी खूप मोठा फरक पडणार नाही. - डॉ.अरुण अडसूळ, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

