Narayangaon Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू

नारायणगाव - येथील पुणे-नाशिक महामार्गावर बाह्यवळण रस्त्यावर पुणे बाजू कडून नाशिक बाजूकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या अज्ञात वाहनाची धडक बसून राकेश उर्फ अक्षय अंबेश नाईक (वय-24, राहणार नारायणगाव, साकार नगरी) या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास झाली. या प्रकरणी अज्ञात वाहन चालकाच्या विरोधात नारायणगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली..राकेश याचे वडील गवंडी काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. राकेश हा नारायणगाव येथील महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेत शिक्षण घेत होता. त्या बरोबरच तो वडिलांना गवंडी कामात मदत करत होता.राकेश रविवारी रात्री मित्रांसमवेत बाह्यवळण रस्त्यालगत असलेल्या हॉटेलमध्ये चहा पिण्यासाठी गेला होता. रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास बाह्यवळण रस्तावरून तो पायी नारायणगावच्या दिशेने जात असताना पुणे कडून नाशिकच्या दिशेने भरधाव वेगाने जाणाऱ्या वाहनाची धडक बसून त्याचा जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर वाहन चालक वाहनासह पसार झाला. राकेश याच्यामागे आई, वडील, लहान भाऊ व विवाहित बहीण असा परिवार आहे. राकेश याच्या अपघाती मृत्यूमुळे नारायणगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. आज दुपारी मिना नदी काठावर शोकाकुल वातावरणात त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.