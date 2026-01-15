पुणे

Colonel Sadanand Salunke : दारूगोळ्याने भरलेल्या मालगाडीचा घडविलेला अपघात; रसद थांबल्याने युद्धही थांबले

पाकच्या हद्दीत घुसून कर्नल साळुंके यांनी मोहीम केलेली फत्ते; पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन दारूगोळा, हत्याराने भरलेली रेल्वेचा अपघात घडविला.
colonel sadanand salunke

sakal

रमेश वत्रे
Updated on

केडगाव - भारत-पाकच्या १९७१ मधील युद्धात भारतावर हल्ला करण्यासाठी दारूगोळा, हत्याराने भरलेली रेल्वे लाहोरकडे जाणार होती. युद्ध सुरू असताना पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन ही मालगाडी मध्येच अडविण्याची जबाबदारी एका उमद्या मराठी सैन्य अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली. या अधिकाऱ्याने जिवाची बाजी लावत मोहीम फत्ते केली. रेल्वेचा अपघात घडविण्यात आला. पाकिस्तानी लष्करात हाहाकार माजला. रसद थांबली अन् युद्धही थांबले.

