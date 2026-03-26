Gas Cylinder Shortage : हॉटेलांसह अनेक चहा-वडापाव स्टॉलही बंद; व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठा ठप्प, लहान-मोठ्या खाद्य व्यवसायांची कोंडी

पुणे - शहरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा ठप्प झाल्याने हॉटेल व्यावसायिकांसोबतच चहा व वडापाव स्टॉलधारकांचीही मोठी कोंडी झाली आहे. गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक हॉटेल्सनी तात्पुरते शटर खाली करण्यास सुरुवात केली असून, लहान खाद्य व्यावसायिकांनाही व्यवसाय बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे..सध्या केवळ रुग्णालये आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना मर्यादित प्रमाणात गॅस पुरवठा केला जात असल्याने इतर व्यावसायिकांना सिलिंडर मिळत नाही. परिणामी रोजच्या रोज व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. विशेषतः सकाळी व संध्याकाळी मोठी गर्दी असणारे चहाचे स्टॉल, वडापाव विक्रेते आणि लहान खानावळी यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे..काही व्यावसायिकांनी कमी गॅस लागणारे पदार्थ तयार करून व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र अनेक ठिकाणी गॅस पूर्णपणे संपल्याने हॉटेल बंद ठेवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांनाही रोजच्या जेवणासाठी पर्यायी ठिकाणांचा शोध घ्यावा लागत आहे.गेल्या १५ दिवसांपासून गॅस मिळत नसल्यामुळे हॉटेल चालवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. आम्ही अनेकदा बुकिंग करूनही सिलिंडर मिळत नाही. ग्राहक येतात, पण त्यांना परत पाठवावे लागते. काही दिवसांपासून हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आली असून कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च कसे भागवायचे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.- सुनील पवार, हॉटेल व्यावसायिक.'व्यावसायिक गॅस पुरवठा थांबल्याने संपूर्ण खाद्य व्यवसाय साखळीवर परिणाम झाला आहे. मोठ्या हॉटेल्सपासून ते चहाच्या टपऱ्यांपर्यंत सर्वच जण अडचणीत आहेत. अनेकांनी जास्त गॅस लागणारे पदार्थ बंद केले असून काहींनी पूर्णपणे व्यवसाय थांबवला आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून गॅस पुरवठा सुरळीत केला नाही, तर अनेक लहान व्यवसाय कायमचे बंद पडण्याची भीती आहे.'- गणेश शेट्टी, अध्यक्ष, पुणे रेस्टॉरंट ॲण्ड हॉटेलियर्स असोसिएशन.मेस बंद ; विद्यार्थ्यांचे हाल -गॅस टंचाईचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मेसवर देखील झाला असून, शहरातील अनेक मेस मागील सुमारे १५ दिवसांपासून बंद आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नियमित घरगुती जेवण मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना हॉटेल किंवा फास्ट फूडवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांचा खर्चही लक्षणीय वाढला आहे. काही विद्यार्थ्यांनी स्वतः स्वयंपाक करण्याचा पर्याय निवडला असला तरी गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे तेही शक्य होत नाही.