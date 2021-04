शेतमाल खरेदी-विक्रीचे सौदे सलग 3 दिवस नाही राहणार बंद; पणन संचालनालयाचा निर्णय

पुणे : बाजार समित्यांमधील शेतमाल खरेदी विक्रीचे सौदे बंद राहिल्यामुळे शेतमालाच्या प्रतीवर परिणाम होऊन दर कमी होतात. ग्राहकांना वाढीव दराने धान्य, फळे, भाजीपाला खरेदी करावा लागतो. तसेच, पुन्हा शेतमालाची आवक वाढल्यामुळे दरात घसरण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बाजार समित्यांना शेतमाल खरेदी विक्रीचे सौदे सलग तीन दिवस बंद ठेवता येणार नाहीत. पणन संचालकांनी सतीश सोनी यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार काही बाजार समित्या धार्मिक सण आणि त्याला जोडून साप्ताहिक सुटी असे सलग तीन दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद ठेवतात. काही बाजार समित्यांमध्ये यात्रा, अमावस्या किंवा व्यापाऱ्यांचा दौरा, आर्थिक वर्षअखेर दिवस, विवाह समारंभ या कारणांसाठी बाजार समितीमधील सौदे बंद ठेवतात. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांचे नुकसान होते. - राज्यभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बाजार समितीने वर्षाच्या सुरवातीलाच साप्ताहिक आणि इतर सुट्यांचे दिवस निश्चित करावेत. त्याबाबत उपनिबंधक सहकारी संस्था यांची ३१ मार्चपूर्वी मान्यता घ्यावी. परंतु सलग तीन दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस शेतमाल खरेदी-विक्रीचे सौदे बंद राहणार नाही, याची बाजार समितीने दक्षता घ्यावी. शेतमाल खरेदी-विक्रीचा कालावधी निश्चित करून सौदे होण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जावा. अचानक काही कारणासाठी एखादा दिवस बाजार बंद ठेवण्याची गरज भासल्यास संबंधितांना पूर्वसूचना देण्यात याव्यात. एखादा व्यापारी वैयक्तिक कारणासाठी सुटी घेता येईल. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत सर्व व्यापारी एकाच दिवशी शेतमाल खरेदीचे व्यवहार बंद ठेवणार नाहीत. सुटीच्या दिवसाव्यतिरिक्त इतर दिवशी व्यापाऱ्यांनी बाजार बंद ठेवल्यास बाजार समितीने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमानुसार कारवाई करावी. तसेच, व्यापार सुरू राहील, यासाठी बाजार समितीने पर्यायी व्यवस्था करावी.

- बाजार समितीने सौदे बंद असल्याचे दिवस सूचना फलकावर जाहीर करावेत.

- वर्षभराच्या नियोजनाबाबत ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, महापालिका कार्यालयास सूचित करावे.

- २०२१-२२ च्या सुट्यांबाबत ३० एप्रिलपर्यंत संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांची मान्यता घ्यावी.

