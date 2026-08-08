पुणे

लिंगायत गवळी संस्थेतर्फे पुरस्कार

लिंगायत गवळी संस्थेतर्फे पुरस्कार
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पिंपरी, ता. ८ : लिंगायत गवळी विकास फाउंडेशनतर्फे (पुणे) राज्यस्तरीय समाज गौरव पुरस्कार सोहळा पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात उत्साहात झाला. गुणवंत विद्यार्थी तसेच समाजातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शनही करण्यात आले. महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष हिरामण गवळी, वसंत नामागवळी यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
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