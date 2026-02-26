अकलूज नगरपरिषद प्रभाग क्रमांक १३ po
YSH26B05086
मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर
प्रभागात चांगले रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन व वीज या मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आपली प्राथमिकता आहे. नाना-नानी पार्क, स्ट्रीट लाइट व सार्वजनिक वाचनालय आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. प्रभागातील गरजूंसाठी घरकुल योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न करणार आहे. प्रभागातील महिलांनी घरबसल्या उद्योग करून स्वावलंबी व्हावे यासाठी काम करीत असून सध्या सावित्रीबाई फुले लोकसंचलित साधन केंद्राच्या माध्यमातून सुमारे पाच हजार महिलांचे बचतगट आहेत. शिवाय प्रभागातील महिलांच्या बचत गटांची संख्या वाढवत महिलांना दूग्ध व्यवसाय, कुकूटपालन, शिवणकाम, म्हैस पालन आदी उद्योग उभारण्यात मदत करणार आहे. त्याचबरोबर केळी रॅपलिंगचा मोठा उद्योग उभा करणार असून येथे टप्प्याटप्प्याने सुमारे शंभर महिलांच्या हाताला काम देणार आहे. प्रभागातील स्वच्छतेला प्राधान्य देणार असून नागरिकांचाही सहभाग यामध्ये वाढविण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविणार आहे.
राजश्री एकतपुरे, नगरसेवक, अकलूज नगरपरिषद
