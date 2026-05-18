पुणे

युवा विकास प्रतिष्ठान

समस्या सोडवण्यास प्रशासन जनतेच्या दारी

राजेंद्रसिंह यादव; कऱ्हाडला युवा विकास प्रतिष्‍ठानतर्फे शिबिर

कऱ्हाड, ता. १८ ः शासकीय सेवा अधिक प्रभावी, सुलभ आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने व जनतेच्या समस्या तातडीने सोडवून प्रशासन जनतेच्या दारी पोहचवण्याचा युवा विकास प्रतिष्ठानच्या शिबिराचा उपक्रम निश्चितच सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक असल्याचे प्रतिपादन नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी केले.
येथील युवा विकास प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी व शासकीय योजना शिबिरात ते बोलत होते. येथील लाहोटी कन्या प्रशालेत पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांच्या हस्ते शिबिरास प्रारंभ झाला. या वेळी प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू पाटसकर, उपनगराध्यक्ष प्रतापराव साळुंखे, नगरसेविका तेजश्री पाटसकर, नगरसेवक विजय यादव, प्रवीण पवार, बांधकाम सभापती अख्तर आंबेकरी, नगरसेवक नरेंद्र लिबे, रूपाली माने, गणेश पवार, माजी नगरसेवक राजेंद्र माने, श्री. पेंढारकर, वैभव डुबल, बाळासाहेब उमराणी, अभिजित हापसे, मनोज कुंभार, अजित गायकवाड, महेश सुळे उपस्थित होते.
उपअधीक्षक पाटील म्हणाल्या, ‘‘प्रतिष्ठानचे कार्य प्रेरणादायी असून, सर्व नागरिकांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट दिसते. आरोग्य व शासकीय योजना शिबिरात १७५६ लोकांनी सहभाग घेतला. विविध शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या विविध समस्या सोडवून शासकीय योजनांची माहिती दिली. संबंधित योजनांचे ऑनलाइन अर्जही दाखल करून घेतले.’’
शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस सुदर्शन पाटसकर यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेविका, वैद्यकीय कर्मचारी, प्रतिष्ठानचे पदाधिकाऱ्यांचे योगदान मिळाले.


कऱ्हाड ः लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका प्रदान करताना राजेंद्रसिंह यादव. त्या वेळी सुदर्शन पाटसकर, तेजश्री पाटसकर, रूपाली माने, विष्णू पाटसकर, नरेंद्र लिबे, रूपेश मुळे आदी.
