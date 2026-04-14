पुणे

Kolwan Kashig road safety issue: कोळवण-काशिग रस्त्यालगत धोकादायक विहीर; सुरक्षा उपाययोजना नसल्याने वाहनचालक व पर्यटकांच्या जीवितास धोका

नाशिकमधील भीषण अपघातानंतर मुळशीतील कोळवण–काशिग रस्त्यालगतची उघडी, असुरक्षित विहीर चिंतेचा विषय; कठडे, जाळी, फलक व प्रकाशयोजना नसल्याने वाहनचालक व पर्यटकांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका
मुळशी-मावळ सीमेवर मृत्यूचा सापळा! जवण घाटातील 'ती' विहीर ठरतेय धोकादायक; नाशिकच्या दुर्घटनेनंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभाग सुस्त

मुळशी-मावळ सीमेवर मृत्यूचा सापळा! जवण घाटातील 'ती' विहीर ठरतेय धोकादायक; नाशिकच्या दुर्घटनेनंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभाग सुस्त

सकाळ वृत्तसेवा
पांडुरंग साठे

कोळवण : कोळवण परिसरातील कोळवण काशिग रस्त्यावर मुळशी तालुका व मावळ तालुका या दोन तालुक्यांच्या हद्दीवर जवणच्या घाट उतारावर एक धोकादायक विहीर असून दोन तालुक्यांना जोडणा-या मध्यवर्ती सीमेवर हि विहीर असून वाहनचालकांसाठी वाहने चालवताना विहिरीस योग्य सुरक्षा उपाय नसल्याने धोकादायक आहे.

