Kolwan Kashig road safety issue: कोळवण-काशिग रस्त्यालगत धोकादायक विहीर; सुरक्षा उपाययोजना नसल्याने वाहनचालक व पर्यटकांच्या जीवितास धोका

पांडुरंग साठे कोळवण : कोळवण परिसरातील कोळवण काशिग रस्त्यावर मुळशी तालुका व मावळ तालुका या दोन तालुक्यांच्या हद्दीवर जवणच्या घाट उतारावर एक धोकादायक विहीर असून दोन तालुक्यांना जोडणा-या मध्यवर्ती सीमेवर हि विहीर असून वाहनचालकांसाठी वाहने चालवताना विहिरीस योग्य सुरक्षा उपाय नसल्याने धोकादायक आहे..संरक्षणात्मक उपायांमध्ये विहिरीस कमी उंचीचे दगडी बांधकाम असलेले जीर्ण कठडे आहेत. कठडे कमकुवत, भिंती नाही, झाकण नाही, प्लास्टिक जाळी बसवलेली आहे तसेच विहिरी शेजारी आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा होती त्यावेळी लोखंडी जाळीची सुरक्षा भिंत उभी केली आहे. रस्त्यालगत असलेल्या या विहिरीस चेतावणी फलक बसवलेला नाही. विहीर शेजारी रात्री प्रवास करताना परावर्तक (reflectors) नाही तसेच लाइट व्यवस्था नाही..अपघातांचा इतिहासगेल्या ५-१० वर्षांत किरकोळ अपघात परंतु जीवीत हानी नाही जनावरांना अपघात झाले आहेत वाहन विहीरीत पडण्याच्या घटना अजून तरी नाही.विहीर सुरक्षा जबाबदारी ग्रामपंचायत काशिग यांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची देखील आहे. विहीर जागा रस्त्यास लागून असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अखत्यारीत ही विहीर येते.त्यामुळे सहाजिकच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वतीने सुरक्षीततेचे योग्य ते उपाय केले गेले पाहिजे असे स्थानिक रहिवासी व वाहनचालकांनी सांगितले.यामध्ये विहिरीस योग्य ऊंचीचे भक्कम कठडे, सुरक्षा भिंत, विहीरीवर लोखंडी जाळी तसेच चेतावणी फलक व रात्रीचे वेळी प्रवास करताना परावर्तक (reflectors) बसविले गेले पाहिजे तसेच लाइट व्यवस्था ग्रामपंचायतीने करावी.."१९७२ च्या दुष्काळात ही विहीर बांधली, अनेक वर्ष या विहिरीचा उपयोग पाणी पिण्यासाठी, जनावरांना पाणी पिण्यासाठी होत होता.कालातरांने वेगळ्या योजना झाल्या.आज मात्र सायकल स्पर्धेमुळे रस्ता चांगला झाला पण विहीर रस्त्यात आली.यामुळे अनेक छोटे मोठे अपघात झाले आहेत.भविष्यात अपघात होऊ नये म्हणून शासन स्तरावर योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी."संतोष मारुती टेमघरे, स्थानिक शेतकरी,काशिग.."काशिग येथील विहीर रस्त्यालगत आहे या भागातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे इकडून मुंबईस व पुण्यास रस्ता लोणावळा मार्गे जातो पावसाळ्यात व इतर दिवशी पर्यटकांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते त्यामुळे एखादा अपघात झाला तर मग काय? असा प्रश्न आहे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने येथील विहिरीस सुरक्षिततेचे उपाय करावेत."ज्ञानेश्वर डफळ, अध्यक्ष शिवसहकार सेना शिवसेना ठाकरे पक्ष.." कोळवण काशिग जवण रस्त्यावरील विहीर असणारी जागा मावळ तालुका सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे हद्दीत येते."संकेत साळुंके, शाखा अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुळशी..