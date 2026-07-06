पुणे

Hadapsar Rainfall : पावसाच्या पाण्यात हडपसर-मांजरी-महंमदवाडी परिसरात प्रवाशांची कसरत

दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचण्याबाबत तेच ते प्रश्न उपस्थित होवूनही पालिकेला उपाय योजना करता आलेल्या नाहीत.
Hadapsar Rainfall

Hadapsar Rainfall

sakal

कृष्णकांत कोबल
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हडपसर - दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचण्याबाबत तेच ते प्रश्न उपस्थित होवूनही पालिकेला उपाय योजना करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हडपसर, मांजरी, महंमदवाडी परिसरात ठिकठिकाणी पाणी साठवून राहिले असून त्यामुळे प्रवाशांना मोठी कसरत करीत प्रवास करावा लागत आहे.

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