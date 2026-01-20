Education News : सकाळ स्टडी रूम आणि ज्ञानदीप अकॅडमीच्या संयुक्त विद्यमाने स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

पुणे : स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा व प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने सकाळ स्टडी रूम, यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क आणि ज्ञानदीप अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने जी एच रायसोनी इंटरनॅशनल स्किल टेक युनिवर्सिटी येथे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. जी. एच. रायसोनी इंटरनॅशनल स्कील टेक विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. आर. डी. खराडकर, प्र- कुलगुरू डाॅ. वैभव हेंद्रे, सहायक आयुक्त इनकम टॅक्स विभाग वैभव जाधव, गट विकास अधिकारी सुरज गावडे, ज्ञानदीप अकॅडमी चे वैभव खुपसे आणि नवनाथ वाघ, सकाळ यिन चे विभागीय समन्वयक शंतनू पोंक्षे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते..कार्यक्रमात बोलताना कुलगुरू डाॅ. आर. डी खराडकर म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षा ही सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास उत्कृष्ट अधिकारी घडतात. अधिकारी वर्गाला कामाची संधी व आत्मसन्मान दोन्ही मिळतात. स्पर्धा परीक्षा सर्व विषयांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असून ही सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया आहे.गटविकास अधिकारी पदी नियुक्त झालेले सूरज गावडे यांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, मार्गदर्शन आणि मेहनत यांची सांगड घातल्यास यश नक्कीच मिळते. अपयशाच्या अंधारातून ज्ञानाचे बीज पेरून यशाची सकाळ निर्माण करता येते. निकालापेक्षा प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची आहे. लक्ष्य स्पष्ट ठेवा, फोकस ठेवा. Low aim is crime. नियोजनबद्ध अभ्यास, सातत्यपूर्ण शिकणे आणि वेळेची गुंतवणूक केल्यास यश मिळते..Nitin Gadkari: शिक्षण देणे काळाची गरज, विद्यापीठांनी ज्ञानावर अधिक भर द्यावा, नितीन गडकरींचे आवाहन .राज्य सहायक आयुक्त वैभव जाधव म्हणाले की, मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन सक्षम अधिकारी घडवता येतात. फक्त पगार पाहून तयारी करू नये. खासगी क्षेत्रात धोरणे राबवण्याची संधी मर्यादित असते, मात्र सरकारी नोकरीत समाजासाठी काम करण्याची मोठी संधी मिळते. त्यामुळे इंजीनिअरिंग आणि व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेकडे लक्ष केंद्रीत करावे.ज्ञानदीप चे वैभव खुपसे यांनी सांगितले की, आजच्या काळात कौशल्य हेच अधिकाऱ्याचे खरे भांडवल आहे. स्वतःतील क्षमता ओळखून त्यानुसार पावले उचलली पाहिजेत..कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. या मार्गदर्शन कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी योग्य दिशा, आत्मविश्वास व प्रेरणा मिळाल्याची भावना अनेक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. डाॅ. सोनल पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. विद्यार्थी कल्याण विभागाचे डाॅ. संदीप रासकर यांनी आभार व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.