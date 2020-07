'सेंट्रल पूल' प्रकरणाची तक्रार उच्चतंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडे

पुणे, ता. १४ : व्यवस्थापन परिषदेने सेंट्रल पूलसह इतर भत्ते वाटप केले जाऊ नयेत असा निर्णय घेतलेला असतानाही ६० लाखाचा निधी वाटप झाला आहे. याची चौकशी करावी अशी मागणी शिवसेनेने राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे. तसेच कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनाही निवेदन दिले आहे. गेहलोत यांच्या राज्यात 'कमल'नाथ पॅटर्न अवघडच

विद्यापीठाने १ एप्रिल २०१९ पासून सेंट्रल पूल सह अनेक भत्त्यांवर बंदी घातली आहे. तरीही याचे पैसे वित्त विभागात वाटप करण्यात आले. हा प्रकार समोर आल्याने विद्यापीठातील इतर विभागातील कर्मचारी, अधिकारी यांच्यात कुजबुज सुरू झाली आहे. दरम्यान, 'सकाळ'ने हा प्रकार पुढे आणल्यानंतर याची चौकशी करावी अशी मागणी अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी केली आहे. शिवसेनेचे शहर उपप्रमुख किरण साळी यांनी याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या प्रकारणात केवळ पैसे पुन्हा वसूल न करता याची चौकशी केली जावी व कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्याकडे ही चौकशी समिती नेमून कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, 'सकाळ'ने हे वृत्त दिल्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले पैसे पुन्हा विद्यापीठाच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

