महाजनादेश यात्रेत मुख्यमंत्र्याविरोधात घोषणा देणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

बारामती शहर : मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेदरम्यान 'एकच वादा अजितदादा' अशा घोषणा देणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांवर शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शनिवारी (ता. 14) मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा बारामतीत आली होती, त्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरु असताना राष्ट्रवादी शहर युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अमर धुमाळ, सागर खलाटे यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांनी 'एकच वादा अजितदादा' यासह मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील घोषणा देऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, अशा आशयाचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम 143,145,149,188 सह महाराष्ट पोलीस कायदा 1951 चे कलम 37 (1) व (3) 135 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी पोलिस कर्मचारी ओंकार सिताप यांनी फिर्याद दाखल केली आहे.

