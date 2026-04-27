Minister Madhuri Misal : प्रकल्प वेळेत पूर्ण करा अन्यथा कारवाई; राज्यमंत्री मिसाळ यांचा इशारा

पुणे - शहरातील रखडलेले आणि सुरू असलेले प्रकल्प वेगात पूर्ण करा, पावसाळ्यापूर्वी सर्व तयारी पूर्ण ठेवा आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा वेळेत द्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना भरला..मिसाळ यांनी आज महापालिकेत विविध प्रकल्पांची आढावा बैठकीत घेतली. कामे वेळेत होत नसल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, अमृत योजना, ११ गावांचा विकास आराखडा, मलनिःसारण व पाणी प्रक्रिया प्रकल्प, रस्ते विकास, पाणीपुरवठा योजना या सर्व कामांचा आढावा घेण्यात आला. अनेक प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब, समन्वयाचा अभाव आणि दर्जाबाबतच्या तक्रारी यावर नाराजी व्यक्त करत कामांची गती वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले..पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते दुरुस्ती, नाला सफाई आणि आपत्ती व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत पावसात उडालेली तारांबळ लक्षात घेता यंदा कोणतीही हलगर्जी चालणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.नव्याने समाविष्ट २३ गावांमध्ये रस्ते, पाणी व सांडपाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांची कमतरता असल्याचे स्पष्ट होताच या भागांतील कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच शाळा व रुग्णालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी ठोस पावले उचलण्यावर भर देण्यात आला..बैठकीत वाहतूक आराखडा, घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही आढावा घेत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात आली.या बैठकीला महापौर मंजूषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम, गटनेते काकासाहेब चव्हाण, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, ओमप्रकाश दिवटे आदी उपस्थित होते..दिशाभूल करणारी माहितीचे पुन्हा सादरीकरणशहरात पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई, पावसाळी गटारांची स्वच्छता याबाबत मिसाळ यांनी माहिती विचारली. त्यावेळी मलनिःसारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये काढण्यात आलेल्या निविदा, पावसाचे पाणी तुंबू नये म्हणून साडे बारा कोटी रुपयांची निविदा, एनडीएमए प्रकल्प याची माहिती दिली.दरम्यान, महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी गेल्याच आठवड्यात घेतलेल्या बैठकीत या सर्व निविदेची पोलखोल करत त्यात एकाच कामासाठी दोन वेळा निधी खर्च होत असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी त्यात सुधारणा न करता जुनीच माहिती राज्यमंत्री मिसाळ यांच्यापुढे सादर केली. त्यावर महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली.