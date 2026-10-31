MPSC Student : विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वंकष धोरणाची गरज; वेळापत्रक, आर्थिक मदत, भोजन आणि निवासाच्या सुविधांसारख्या विशेष उपाययोजनांची मागणी

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - स्पर्धा परीक्षांमधील अनिश्चितता, वाढता आर्थिक ताण आणि शेतीच्या नुकसानीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. परीक्षा कधी होणार, निकाल कधी लागणार, याची शाश्वती नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नियोजन कोलमडले आहे. त्यातच पुण्यासारख्या शहरात राहण्याचा, जेवणाचा आणि अभ्यासिकेचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यास सोडून गावी परतावे लागत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केवळ परीक्षा वेळेत घेणे पुरेसे नसून, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देणारे सर्वंकष धोरण आखण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी आणि मार्गदर्शकांनी व्यक्त केली आहे..गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या परीक्षांचे कोलमडलेले वेळापत्रक, परीक्षा पुढे ढकलण्याची वाढती प्रवृत्ती, निकालांना होणारा प्रदीर्घ विलंब आणि नियुक्त्यांची रखडलेली प्रक्रिया यामुळे विद्यार्थ्यांचे नियोजन कोलमडून पडले आहे. परीक्षेची निश्चित तारीखच माहीत नसल्याने विद्यार्थ्यांना पुण्यात किती काळ राहायचे, याचा अंदाज बांधता येत नाही. दुसरीकडे खोलीचे भाडे, मेस, अभ्यासिका आणि इतर दैनंदिन खर्च सुरूच असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक ताण असह्य होत आहे..त्यामुळे आयोगाने वर्षभराचे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळावे आणि निकाल व नियुक्त्यांसाठी कायदेशीर कालमर्यादा ठरवावी. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी भोजन व्यवस्था, विशेष निर्वाह भत्ता, परवडणारा निवास आणि प्रशिक्षणाच्या जागांमध्ये वाढ अशा विविध उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी आणि मार्गदर्शकांनी केली आहे.याविषयी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक किरण निंभोरे म्हणाले, ‘शेतीचे नुकसान झाल्याने अनेक शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अशा कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू ठेवणे कठीण होत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष निर्वाह भत्ता सुरू करावा. नियमित आर्थिक मदत मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि अभ्यासाचा खर्च भागविणे शक्य होईल. तसेच अर्ज शुल्कात सवलत देण्याबरोबरच परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे वारंवार अर्ज करावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याबाबतही सरकारने विचार करावा.’.स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी जुनेद शेख म्हणाला, ‘‘प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यासारख्या शहरात येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गाव आणि तालुक्याच्या ठिकाणीच अभ्यासाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर मोफत अभ्यासिका सुरू करणे, ग्रंथालयांमध्ये स्पर्धा परीक्षांसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करणे, इंटरनेट आणि डिजिटल अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून देणे अशा उपाययोजना कराव्यात. यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे शहरात येऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही तयारी करता येईल.’'.शिवभोजन थाळीप्रमाणे भोजन व्यवस्थापुण्यात राहून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मोठा खर्च भोजन आणि निवासावर होतो. विशेषतः शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना हा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने शिवभोजन थाळीच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठी सवलतीच्या दरात भोजन व्यवस्था सुरू करावी. तसेच शासकीय वसतिगृहांतील जागा वाढवून परवडणाऱ्या दरात निवास उपलब्ध करून द्यावा. यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना पुणे सोडून गावी परतण्याची वेळ येणार नाही.- प्रदीप हंडाळ, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.तक्रार निवारण कक्ष आणि समुपदेशनाची गरजपरीक्षा, निकाल, शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती आणि वसतिगृहांबाबतच्या तक्रारींसाठी एमपीएससी व संबंधित विभागांच्या समन्वयातून स्वतंत्र कक्ष सुरू करावा. तक्रारींच्या निवारणासाठी कालमर्यादा निश्चित करून परीक्षांबाबतची अधिकृत माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी. दरम्यान, परीक्षांमधील अनिश्चितता, आर्थिक ताण आणि कुटुंबाच्या अपेक्षांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक तणाव वाढत आहे. त्यामुळे समुपदेशन केंद्रे सुरू करून मानसिक आरोग्य, अभ्यासाचे नियोजन आणि पर्यायी करिअरच्या संधींबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे. विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षेची संधी नव्हे, तर ती मिळेपर्यंत आवश्यक आर्थिक, शैक्षणिक आणि मानसिक आधार देणारी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. ‘वास्तव कट्टा’ आणि ‘ऋणानुबंध फाउंडेशन’ यांसारख्या संस्था पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी मोफत समुपदेशन आणि मार्गदर्शन सारखे उपक्रम राबवित आहेत.’- दिप्ती नायर, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक.सारथी, बार्टी, महाज्योतीच्या जागा वाढवा‘राज्यातील विविध सामाजिक घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय, आर्टी आणि अमृत या संस्थांच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, राज्य सरकारने या योजनांच्या जागांमध्ये कपात केल्याने अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अधिछात्रवृत्ती, केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी प्रशिक्षण व शिष्यवृत्तीच्या जागा पूर्ववत करून विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार त्यात वाढ करावी. दुष्काळी भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करून योजनांची अंमलबजावणी वेळेत करावी.’- महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन.समाजाने विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज‘एमपीएससीच्या परीक्षा आणि निकालांना होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे केवळ सरकारकडून मदतीची अपेक्षा न ठेवता समाजानेही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक समाजातील संस्था आणि दानशूर व्यक्तींनी एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांसाठी अल्पदरात वसतिगृह, भोजन व्यवस्था आणि आर्थिक मदतीसाठी स्वतंत्र निधी उभारावा. समाजाच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि अभ्यासासाठी आधार मिळाल्यास आर्थिक अडचणींमुळे त्यांचे स्पर्धा परीक्षांचे स्वप्न अपूर्ण राहणार नाही.’- प्रविण चव्हाण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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