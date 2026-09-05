टोकावडे आश्रमशाळेत पहिलीपासून संगणक शिक्षण

चास, ता. ५ ः टोकावडे (ता. खेड) येथील शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळेत पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे शिक्षण दिले जात असून बालवयातच आदिवासी समाजातील मुलांची बोटे संगणकावर फिरत असल्याने मुलांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण होत असल्याची माहिती टोकावडे शासकीय आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक पी. बी. चव्हाण यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांना केवळ संगणकाची माहिती न देता प्रत्यक्ष संगणक हाताळण्याचा सराव त्यांच्याकडून करून घेतला जातो. इयत्ता १ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यांना संगणक चालू-बंद करणे, माऊस व की-बोर्डचा वापर, अक्षरे व अंक टाइप करणे, चित्र काढणे तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रम संगणकावर करणे याचे ज्ञान दिले जाते. तर इयत्ता ५वी ते १०वीच्या विद्यार्थ्यांना टायपिंग, एम एस वर्ल्ड, पॅावर पॅाईंट, एक्सेल, ए आय टुल्स, इंटरनेटचा शैक्षणिक वापर, माहिती शोधणे, प्रकल्प व सादरीकरण तयार करणे अशा विविध गोष्टी शिकवल्या जातात. या संगणक शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना अभ्यास, प्रकल्प, माहिती संकलन, टायपिंग आणि दैनंदिन डिजिटल कामांमध्ये मोठा उपयोग होत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संगणक हाताळण्याचा आत्मविश्वास तसेच डिजिटल कौशल्ये विकसित होत आहेत. विशेष म्हणजे १ली ते ४थीचे विद्यार्थीही स्वत संगणक हाताळून विविध कृती आत्मविश्वासाने करून दाखवतात. या उपक्रमासाठी मुख्याध्यापक पी. बी. चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली मार्गदर्शक संगणक शिक्षिका लता दगडे यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण दिले जात आहे.
मुख्याध्यापक चव्हाण म्हणाले, ‘‘मुलांचे लक्ष फक्त शिक्षणावर केंद्रित न करता त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळेत निवासाची उत्तम व्यवस्था, शालेय कवायत, स्वच्छता, नियमित आरोग्य तपासणी व जीमची सुविधा आहे. विद्यार्थ्यांना सकाळी ७.३० वाजता नाष्ट्यामध्ये पोहे, उपमा, शिरा, लापशी, पावभाजी वा मिसळ यापैकी एक व अंडे, दुपारी १२.४५ ला जेवण यामध्ये सॅलेड, भाजी, चपाती, वरण, भात, पापड, लोणचे याचा समावेश असतो. सायंकाळी ३.३० वाजता शेंगदाणा चिक्की, राजगिरा लाडू, कचोरी, बर्फी यापैकी एक व एक ग्लास दूध व रात्री ७.३० वाजता जेवण देण्यात येते. यामुळे विद्यार्थी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.’’
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