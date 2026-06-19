पुणे - मुल होत नसल्याने सासरच्यांकडून छळ होत असल्याने संगणक अभियंता तरुणीने तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारुन आत्महत्या केल्याची घटना सिंहगड रस्ता परिसरात घडली. संगणक अभियंता तरुणीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती, सासू, तसेच नातेवाइकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दीप्ती प्रदीप एकशिंगे (वय-२७, रा. माणिकबाग, सिंहगड रस्ता) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव असून याबाबत दीप्ती चे भाऊ डाॅ. किरण तुषार दूधबळे (वय ३०, रा. चामोर्शी, जि. गडचिरोली) यांनी सिंहगड रस्ता पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार तिचे पती प्रदीप विठ्ठल एकशिंगे, सासू सुरेखा, तसेच नातेवाइकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दीप्ती मूळची गडचिरोली जिल्ह्यातील चार्मोशी गावची रहिवासी असून तिचे पती प्रदीप संगणक अभियंता आहेत. दीप्ती देखील संगणक अभियंता असून एका माहिती-तंत्रज्ञान कंपनीत काम करताना दीप्ती व प्रदीप यांची ओळख झाली. ओळखीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले व त्यांनी १७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पुण्यात प्रेमविवाह केला..मात्र, विवाहानंतर मुलं होत नसल्याने पती, सासू, तसेच नातेवाइकांकडून दीप्तीचा छळ सुरू करण्यात आला. तिला टोमणे मारण्यात आले. छळामुळे तिने १७ जून रोजी इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक राजकुमार अडागळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.